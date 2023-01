Kto i kiedy najchętniej wyjeżdża zimą? [RAPORT]

Wysoka inflacja i rosnące ceny skutecznie utrudniają rodzicom organizację zimowego odpoczynku. Dla wielu spędzenie ferii poza domem może okazać się zbyt kosztowne.

REKLAMA

Według badania przeprowadzonego przez GfK Polonia dla Polskiej Organizacji Turystycznej, 35 proc. Polaków planuje w tym sezonie urlop. Z czego większość myśli o wypoczynku w kraju (60 proc.). Jedna trzecia ma w planie wyjazd za granicę, (29 proc.). Ale są i tacy, którzy zamierzają połączyć odpoczynek w kraju z tym zagranicznym.

Najbardziej popularnym terminem zimowych wypadów są ferie szkolne. Na to rozwiązanie zdecyduje się aż 41 proc. ankietowanych. Grupami najchętniej planującymi wtedy wypoczynek są: rodzice dzieci w wieku szkolnym i młodsi dorośli, czyli osoby po 18. roku życia.

W przeciwieństwie do wakacji, kiedy to wybieramy leniuchowanie w nadmorskich kurortach i wygodne opcje all inclusive, zimą króluje aktywny wypoczynek. Ankietowanym przyświeca chęć uprawiania zimowych sportów i zadbania o zdrowie.

Ferie 2023. Dokąd i za ile? Kierunki wybierane podczas ferii zimowych

Według Karola Wiaka z serwisu Nocowanie.pl pomimo ciężkich czasów Polacy nie stracili zainteresowania krajowymi wyjazdami. Ekspert w komentarzu dla Gazeta.pl wymienia najczęściej wybierane miejsca zimowego wypoczynku. Należą do nich: Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba, Białka Tatrzańska, Wisła, Krynica-Zdrój, Gdańsk, Szczyrk, Łeba oraz Kołobrzeg.

Co ciekawe podczas tegorocznych ferii zimowych częściej niż w poprzednich latach wybierane są też kierunki nadmorskie. - Czy możemy mówić o pewnego rodzaju ożywieniu miejscowości nadmorskich? Z pewnością tak! Do Kołobrzegu dołączyło Sarbinowo, Ustronie Morskie oraz Łeba i Ustka — wyjaśnił Karol Wiak

Koszt odpoczynku w kraju, w takich miejscowościach jak: Świeradów-Zdrój, Zakopane, Białka Tatrzańska, czy Lądek-Zdrój, to według raportu portalu travelplanet.pl około 1000 - 1200 zł od osoby, za tydzień z dwoma posiłkami. Ośrodki zlokalizowane przy stokach narciarskich są droższe i kosztują przynajmniej 1600 – 1700 zł od osoby. Do tej kwoty trzeba doliczyć ok.120 – 170 zł za dzienny karnet narciarski. Z kolei wyjazd na narty w Alpy kosztuje w tym roku około 1900 – 2100 zł od osoby za tygodniowy pobyt z wyżywieniem.

Ale odpoczynek na stoku, to nie jedyna możliwość. Klienci travelplanet.pl są zainteresowani również odpoczynkiem w ciepłych krajach. Aż 27 proc. badanych uważa, że ferie zimowe najlepiej spędzić w Egipcie

Fani słońca najtańsze oferty mogą znaleźć, wybierając: Maltę, Cypr lub Turcję. Przybliżony koszt takiego odpoczynku to 1300 zł od osoby w hotelu czterogwiazdkowym z wyżywieniem. We wspomnianym Egipcie trzeba będzie zapłacić ok. 3300 zł. Podobne ceny są w hotelach na Wyspach Kanaryjskich.

Ferie 2023. Zimowiska dla dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Ci rodzice, którzy nie planują wyjazdu razem z dziećmi, mogą wykupić im wypoczynek zorganizowany w towarzystwie rówieśników. Zimowiska i obozy zapewniają uczniom nie tylko opiekę, ale też ciekawe zajęcia tematyczne. Odbywające się zimą zgrupowania pozwalają uprawiać sporty zimowe, doskonalić umiejętności w innych dziedzinach, czy po prostu odpocząć na świeżym powietrzu, z dala od miasta.

Koszt wyjazdu na jeden turnus ferii 2023 - według portalu strefaedukacji.pl — oscyluje w granicach 1800 do 2300 zł.

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi na swoich stronach Bazę Wypoczynku MEiN, zawierającą informacje dla organizatorów i rodziców.

W okresie ferii także policja zwiększa liczbę kontroli pojazdów przewożących dzieci. Celem tych akcji jest zapewnienie większego bezpieczeństwa przejazdów uczniów na wypoczynek.

Miasta przygotowują się do ferii. W ofercie: kina, biblioteki, baseny, półkolonie i warsztaty

Także samorządy lokalne przygotowują się do ferii zimowych, organizując lub koordynując organizację opieki i atrakcji dla dzieci, które w tym czasie zostaną w domach.

Biblioteki, szkoły, domy kultury planują dla uczestników bezpłatne zajęcia, o czym informują w mediach społecznościowych czy na swoich stronach internetowych. Młodsze dzieci mogą skorzystać z półkolonii organizowanych przez instytucje czy szkoły. Starsze, mogą brać udział w warsztatach i kółkach zainteresowań.

Portal strefaedukacji.pl zwraca jednak uwagę, że promocja tego typu wydarzeń ma zwykle charakter niskobudżetowy i może trafiać do ograniczonej grupy odbiorców. Rodzice poszukujący rozrywek dla dzieci powinni więc robić to aktywnie i samodzielnie kontaktować się z placówkami w swojej okolicy.

Warto pamiętać, że w okresie ferii zimowych w wielu miastach można bezpłatnie zwiedzać muzea i galerie, czy korzystać z ulg, które oferują kina, teatry i ośrodki sportowe. Wiele atrakcji mogących zainteresować dzieci i młodzież jest finansowana lub dofinansowywana przez samorządy lokalne.

Źródła: Polska Organizacja Turystyczna, Strefaedukacji.pl, Travelplanet.pl, Gazeta.pl