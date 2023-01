"Biznesy internetowe są po prostu nieludzkie". Kulisy decyzji o wycofaniu się Shopee z Polski

Zobacz wideo

Z Polski z dnia na dzień wycofała się platforma Shopee. "Z żalem informujemy, że platforma Shopee kończy działalność. Od 13 stycznia od godz. 23.59 możliwość składania zamówień zostanie wstrzymana" – poinformowano 12 stycznia.

Joanna Solska - komentując sprawę w "Magazynie EKG" - zwróciła uwagę na błyskawiczne tempo, w jakim firma z Azji zamknęła biznes w Polsce. Jak przyznała dziennikarka "Polityki", zbulwersowało ją to, jak potraktowano pracowników. - Pomyślałam, że to jest coś obrzydliwego. Jeżeli biznes będzie miał taki stosunek do pracowników, że będzie ich traktował tak przedmiotowo, to ja źle to widzę. (...) Ludzi do pracy jest coraz mniej, więc trzeba ich szanować i dobrze byłoby, żeby "nowa ekonomia" też to zrozumiała - mówiła.

Redaktor naczelna Forbes Women Aleksandra Karasińska zwróciła uwagę, że tego typu zachowania są coraz bardziej "nowej ekonomii i platformizacji dużego biznesu". - Tak samo jest np. z Uberem i wszystkimi platformami, które mówią, że nie zatrudniają ludzi, a tylko pośredniczą między jednym indywidualnym człowiekiem a drugim - wyjaśniła. Komentatorka przypomniała, że Unia Europejska i USA próbują zmieniać przepisy dotyczące internetowych firm, ale "biznesy internetowe są po prostu nieludzkie".

Marek Chądzyński zwrócił uwagę na to, że błyskawiczne tempo zamykania działalności, to charakterystyczny dla Shopee sposób działania. - Pokazali także w Zachodniej Europie, że podejmują decyzje szybko i gwałtownie. Jeśli sprzedaż nie idzie, to nie ma biznesu. Są w stanie wycofać się z dnia na dzień i tak właśnie stało się też w Polsce - mówił szef portalu 300Gospodarka.pl.

Shopee zaczęło zwalniać w październiku

Pierwsze informacje na temat tego, że z polskim oddziałem azjatyckiej platformy dzieje się źle, pojawiły się w październiku. Informowano wówczas o licznych zwolnieniach polskich pracowników. Shopee to międzynarodowa platforma handlowa, która została założona w 2015 roku. Jest aktualnie jednym z najpopularniejszych serwisów e-commerce w Azji Południowo-Wschodniej.