Premier o aferze "Willa plus": Były tysiące fundacji pozbawionych wsparcia. Staramy się te szanse wyrównywać

Zobacz wideo

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Bobrownikach w woj. śląskim zapytany został o to, czym kierował się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznając dotacje organizacjom i fundacjom na zakup nieruchomości w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" oraz czy nie stracił zaufania do ministra Czarnka.

REKLAMA

Premier odpowiedział, że przez wiele dziesięcioleci w Polsce działało mnóstwo fundacji i podmiotów pozarządowych, "które nie miały żadnego dostępu do infrastruktury, do środków, które pozwoliłyby im realizować różne przedsięwzięcia, cele o charakterze edukacyjnym, oświatowym, filantropijnym, charytatywnym".

- Trzeba to traktować w charakterze wyrównania szans. Było wiele fundacji bardzo bogatych, bardzo zasobnych. Proszę sobie prześledzić różne publikacje w tym zakresie o fundacjach, które naprawdę dostawały potężne środki przez cały okres 30 lat III Rzeczpospolitej. Były setki, tysiące fundacji pozbawionych tego wsparcia. Staramy się te szanse wyrównywać - ocenił.

W ubiegłym tygodniu portal TVN24 opublikował artykuł z listą 12 nieruchomości i organizacji, które dostały dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Jest to lista "willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji".

Na liście znalazły się: 1. Fundacja Polska Wielki Projekt, 2. Fundacja Wolność i Demokracja, 3. Fundacja Na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon, 4. Fundacja Dumni, 5. Fundacja Edukacji i Mediów, 6. Fundacja pod Damaszkiem, 7. Fundacja Ostre Łąki, 8. Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców Probiznes, 9. Lokalna Organizacja Turystyczna "Inte-Gra", 10. Fundacja Dabar – Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji, 11. New Europe Foundation, 12. Fundacja Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego.

Wystąpiły one o dotację na zakup nieruchomości m.in. na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie, w Toruniu, Lublinie, Katowicach i Jadwisinie. Kwoty dotacji wynoszą od blisko 600 tys. zł do 5 mln zł.

Posłuchaj: