"Siła kłamstwa" na sejmowej komisji. Opozycja o Świrskim i KRRiT. "Próba represji i zastraszania"

Po skardze posła PiS9u Antoniego Macierewicza, szefa podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie o nałożenie miliona złotych kary na telewizję TVN. Chodzi o reportaż "Siła kłamstwa" obnażającego błędy i manipulacje komisji prowadzonej przez Macierewicza.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz - który wnioskował o spotkanie komisji z szefem Krajowej Rady - zwrócił się do przewodniczącego Świrskiemu wyjaśniając mu, że Rada nie ma kompetencji do badania tego typu spraw. - Kilka elementarnych rzeczy, póki co obowiązuje prawo prasowe. Poseł Macierewicz ma prawo zażądania sprostowania. Może też skorzystać z drogi sądowej. To właśnie sąd decyduje o tym, czy dziennikarz dochował należytej staranności. Poseł Macierewicz z żadnej z tych dróg nie skorzystał. Wybrał za to skargę do organu, którym kieruje jego polityczny kolega - mówił Adamowicz.

Z kolei szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - Maciej Świrski - odpierając zarzuty sejmowej opozycji starał się przekonać, że prowadzone wobec TVN-u postępowanie jest bezstronne, merytoryczne i niekoniecznie musi zakończyć się nałożeniem kary. - Media widząc i słysząc, że toczy się postępowanie, od razu twierdzą, że będzie kara. Ale to jest ich kwestia. Posłowie nie powinni tak do tego podchodzić - przekonywał Świrski.

Pytań do szefa KRRiT było bardzo wiele. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska przypominała właśnie, że to nie KRRiT powinna się zajmować skargami polityków na niewygodne materiały dziennikarskie. - Od tego w krajach demokratycznych jest wyłącznie sąd. Uporczywe działania Rady należy traktować jako próbę represji, zastraszania i zamykania ust dziennikarzom wolnych mediów przez polskie instytucje państwowe - podkreślała posłanka KO.

"Siła kłamstwa"

Reportaż "Siła kłamstwa" został wyemitowany 12 września 2022 w TVN24. Jest on efektem wielomiesięcznej pracy dziennikarza programu "Czarno na białym" Piotra Świerczka.

Autor dotarł do nagrań, zdjęć i międzynarodowych ekspertyz, dotyczących katastrofy w Smoleńsku w 2010 r., które - choć zostały zlecone przez tzw. podkomisję smoleńską Antoniego Macierewicza - nigdy nie znalazły się w jej raportach, także w tym ostatnim, który miał być raportem końcowym - czytamy w informacji otrzymanej od TVN. Materiały te albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii. Świerczek rozmawiał także z ludźmi, którzy pracowali dla podkomisji, ale nie zgadzają się z jej wnioskami, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Co więcej, rozmówcy dziennikarza wprost mówią, że ich badania zostały zmanipulowane lub wybiórczo wykorzystane pod tezy z góry założone przez podkomisję.

Reportaż został nagrodzony w 2022 r. nagrodą Grand Press w kategorii "dziennikarstwo śledcze".