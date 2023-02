W Gdańsku przez wiatr zamknęli cmentarze. Nie można wejść też do parku. "Apelujemy do mieszkańców"

Ze względów bezpieczeństwa do odwołania zamknięte zostały cmentarze komunalne. Nie można wejść również na teren Parku Oliwskiego.

Rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan poinformowała w sobotę rano, że o ponownym otwarciu parku i nekropolii poinformuje w komunikacie.

"Apelujemy do mieszkańców Gdańska o zachowanie bezpieczeństwa i rezygnację z odwiedzin na nekropoliach i w parkach. Do odwołania na Cmentarzu Łostowickim oraz Cmentarzu Centralnym Srebrzysko obowiązywał będzie także zakaz wjazdu samochodów. Prosimy również o parkowanie pojazdów w bezpiecznych miejscach i, jeśli to możliwe, nie pozostawienie ich pod drzewami" - dodała Kiljan.

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych zdjęte zostały flagi masztowe, a służby drogowe mają wzmożoną gotowość do podejmowania koniecznych interwencji.

Ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydał w sobotę rano IMGW dla województwa pomorskiego. Ma obowiązywać do godz. 13. "Nadal prognozuje się występowanie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 110 km/h, z zachodu" - informują synoptycy. Jak podaje IMGW, ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.

Wichury na Pomorzu. Prawie 1000 interwencji straży

W związku z wichurami, które przechodzą nad Pomorzem strażacy interweniowali 966 razy w województwie pomorskim. Jedna osoba została ranna, po tym gdy samochód uderzył w leżący na jezdni konar w Tczewie.

Jak dowiedziała PAP w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, do godz. 7. rano w sobotę strażacy odnotowali 966 interwencji w woj. pomorskim w związku z szalejącą wichurą.

W Tczewie o godz. 4. nad ranem samochód wjechał w leżący na ziemi konar i jedna osoba została ranna. "Innych osób poszkodowanych nie odnotowaliśmy. Liczba interwencji cały czas się zmienia" - powiedział PAP w sobotę rano oficer dyżurny KW PSP w Gdańsku.

Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w powiecie bytowskim - 133; kartuskim 120; wejherowskim - 113 oraz słupskim - 109.

Z mapy na stronie internetowej Energa-Operator wynika, że w dużej części województwa pomorskiego są wyłączenia awaryjne i masowe energii elektrycznej w związku z uszkodzeniami sieci. Awarie masowe są w powiatach: bytowskim, chojnickim, w Gdańsku, gdańskim, w Gdyni, kartuskim, kościerskim, lęborskim, puckim, w Sopocie, starogardzkim, świeckim, tczewskim oraz wejherowskim.

W części woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego ponad 91 tys. odbiorców jest pozbawionych prądu - podaje Energa-Obrót na swojej stronie internetowej.

"Z uwagi na warunki atmosferyczne późnym wieczorem i w nocy kilka samolotów, które miały lądować na naszym lotnisku przekierowano do innych portów" - powiedziała PAP w sobotę rano rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Agnieszka Michajłow.

Tak stało się m.in. z lotami z Barcelony, Leeds i Amsterdamu. Samoloty musiały lądować w Poznaniu i Warszawie. Lot z Kopenhagi odwołano.

W Gdańsku nie mógł też wylądować samolot lecący ze Sztokholmu do Salonik, na pokładzie którego pasażer miał kłopoty zdrowotne, prawdopodobnie udar. Maszynę przekierowano do portu lotniczego w Modlinie.