To nie pierwszy nalot CBA na gabinet ginekologiczny w Szczecinie. "Padło sformułowanie, że 'nie znaleźli śladów płodu'"

Zobacz wideo

W pierwszej po這wie stycznia agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do prywatnego gabinetu ginekologicznego dr n. med. Marii Kubisy w Szczecinie z nakazem zabezpieczenia dokumentacji medycznej z ostatnich niemal 30 lat. Opr鏂z kart pacjentek zaj瘭i r闚nie dwa laptopy oraz telefon kom鏎kowy z dwiema kartami SIM. - Akurat by豉m po dy簑rze na porod闚ce w szpitalu w Nowogardzie. Po zarekwirowaniu mi telefonu straci豉m kontakt z oddzia貫m, gdzie mia豉m pod opiek pacjentki po dw鏂h cesarskich ci璚iach, po histerektomii. W zasadzie po wyj軼iu tych pan闚 zosta豉m pozbawiona mo磧iwo軼i wykonywania swojej pracy i opiekowania si nad pacjentkami, kt鏎e mog造 mnie potrzebowa - opisywa豉 ginekolo磬a w rozmowie z prowadz帷ym "Pierwsze 郾iadanie w TOK-u" Piotrem Ma郵akiem.

REKLAMA

Funkcjonariusze CBA, rekwiruj帷 wszystkie karty medyczne, pozyskali najbardziej wra磧iwe informacje na temat kluczowych, tak瞠 z punktu widzenia bezpiecze雟twa pa雟twa i systemu sprawiedliwo軼i, os鏏 w Szczecinie. - To s najbardziej wra磧iwe dane na temat pacjentek - ich 篡cia intymnego, chor鏏, porod闚, ci捫, poronie, operacji, r闚nie schorze z innych dzia堯w medycyny. To pacjentki z ka盥ego zawodu - lecz bardzo wiele policjantek, prokuratorek, spor grup s璠zin - wymienia豉 go軼ini porannej audycji.

Nalot CBA na szczeci雟ki gabinet mia mie zwi您ek z post瘼owaniem w sprawie pomocnictwa dr n. med. Marii Kubisy w aborcji. Ginekolo磬a oskar瞠nia te okre郵i豉 jako "potwarz" - Wiele swoich niepewnych pacjentek przekona豉m do donoszenia ci捫y - przekonywa豉.

"Nie znale幢i 郵ad闚 p這du"

Lekarka zwr鏂i豉 uwag, 瞠 z "szykanowaniem" ze strony s逝瘺 ma do czynienia ju od jesieni 2020 roku, czyli od momentu og這szenia ograniczaj帷ego prawo do aborcji wyroku Trybuna逝 Konstytucyjnego. Wtedy jednak s逝瘺om chodzi這 o dokumentacj jednej konkretnej pacjentki.

- Gdy wraca豉m z pracy, pod m鎩 dom podjecha造 dwa radiowozy policji na sygna豉ch 鈍ietlnych. Jak p騧niej si okaza這, ci funkcjonariusze, w tym chyba jeden cz這wiek z CBA, mieli nakaz nag貫j rewizji mojego gabinetu. Otworzy豉m gabinet i nagle ci funkcjonariusze zacz瘭i si rozgl康a, zagl康a do szuflad, nakazali mi sprawdzenie tej pacjentki. Sprawdzi豉m - takiej pacjentki nie leczy豉m i nie lecz. Ci pa雟two, stoj帷 na 鈔odku mojego gabinetu, zacz瘭i zastanawia si, co wpisa do protoko逝. Ot騜 pad這 sformu這wanie, 瞠 "nie znale幢i 郵ad闚 p這du" - opowiada豉 dr n. med. Maria Kubisa.

Wracaj帷 do sytuacji, kt鏎a mia豉 miejsce w gabinecie dr Kubisy 9 stycznia 2023 roku, dzie p騧niej ginekolo磬a podj窸a si szeregu dzia豉, by wyja郾i spraw wtargni璚ia CBA.. Na razie, bez znacz帷ych rezultat闚. - Zg這si豉m si do mojego pe軟omocnika, mec. Rafa豉 Gaw璚kiego, kt鏎y napisa za瘸lenie do s康u szczeci雟kiego. Pan prokurator nie chcia si z nim spotka. Czeka豉m do 26 stycznia, a potem zacz窸am dzia豉 sama. Napisa豉m og鏊ne pismo informacyjne do prezesa Jaros豉wa Kaczy雟kiego, ministr闚 Mariusza Kami雟kiego i Zbigniewa Ziobry, premiera Mateusza Morawieckiego oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wi帷ka. Pan Ziobro listem poinformowa mnie, 瞠 skarga zosta豉 przekazana do dyspozycji prokuratury generalnej w Szczecinie. Dosta豉m te odpowied od Kancelarii Premiera, 瞠 moje pismo zosta這 przekazane do KGP - m闚i豉 dr n. med. Maria Kubisa w rozmowie w TOK FM.