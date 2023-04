Już co piąty Polak życzy śmierci nieznajomemu. Wraca fascynacja autorytaryzmem

Zobacz wideo

Polskie społeczeństwo radykalizuje się i dzieli na dwa plemiona. Widzi to ok. 70 proc. Polaków – wynika z raportu "Twarze polskiej radykalizacji", który został zrealizowany przez ośrodek "Ciekawość" dla Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Dr Anna Buchner, która pracowała nad tym badaniem, podkreśliła w TOK FM, że Polacy są już zmęczeni polaryzacją. Bo czują się w nią "wciśnięci" i uważają, że muszą opowiedzieć się po którejś z politycznych czy światopoglądowych stron. Robią to na każdym kroku – w mediach społecznościowych i rozmowach o polityce. - Jesteśmy zmęczeni tym, że nas torpedują skrajne i bardzo emocjonalne informacje. Takie, które dehumanizują adwersarzy – tłumaczyła w rozmowie z Karoliną Lewicką.

REKLAMA

Aż 87 proc. badanych marzy o zmniejszeniu podziałów między Polakami. Problem jednak w tym, że to marzenie popycha ich w kierunku radykalizacji. Bo Polacy są tak bardzo zmęczeni podziałami, że 59 proc. z nich chciałoby żyć w kraju, w którym wszyscy podzielają te same wartości. A więc nie chcą różnorodności, lecz wspólnoty, w której wszyscy wierzą w to samo. - Przez to, że jest tak wysoka temperatura emocjonalna tego sporu, po prostu się boimy, że nie będziemy mogli wyrażać swoich poglądów, bo będziemy represjonowani - mówiła.

Ekspertka przyznała, że podczas prac nad raportem poruszyły ją głosy badanych, którzy mówili o swojej niewierze w polską wspólnotę i w to, że nie dojrzała ona do demokracji. Z badania bowiem wynika, że prawie połowa Polaków uważa, że to demokratyczne wybory sprawiają, iż Polską rządzą ludzie niekompetentni. Z kolei niemal 30 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że zmiana władzy w wyborach co 4 lata powodują chaos w państwie. A jedna piąta Polaków jest zafascynowana systemem autorytarnym.

Prowadząca audycję zilustrowała te dane wypowiedziami ankietowanych: "My jesteśmy butnym narodem. Z nami nie trzeba dyskutować. Trzeba nas mocno trzymać", "Prewencyjnie powinniśmy być trzymani za mordę".

Jak komentowała gościni TOK FM, widać w tym tęsknotę Polaków do objęcia rządów przez silnego przywódcę. - W badaniu przebijały się też głosy o tym, że demokracja może się nie sprawdzić w sytuacji bardzo poważnego zagrożenia, jakim jest wojna u naszych sąsiadów. Wtedy mężczyzna, silny przywódca staje się tym, kto mógłby nas potencjalnie obronić i kto podejmowałby za nas decyzje. Niesamowite jest to, że nikomu nie klika w głowie, że właśnie ktoś taki spowodował tę wojnę. Czyli silny, autorytarny przywódca – stwierdziła dr Buchner.

Wielu Polaków życzy innym śmierci

Ze wspomnianego raportu wynika również, że aż 19 proc. badanych przyznaje, iż zdarza się im w myślach życzyć śmierci nieznanej osobie, np. politykowi, który ma inne poglądy. A 13 proc. Polaków stwierdziło, że życzyło śmierci komuś, kogo znają osobiście.

- Można jednak założyć, że w rzeczywistości odsetek osób tak myślących może być jeszcze wyższy. Bo ludziom wstyd to przyznać nawet przed sobą, a co dopiero w badaniu. Te wyniki są mocno przejmujące. Bo one już pokazują bardzo silne emocje. Życzenie komuś śmierci to krok dalej niż dehumanizacja, którą widzimy bardzo często w różnych komentarzach i sporach. To już bardzo radykalne rozwiązanie – oceniła ekspertka.

Na koniec gościni TOK FM zwróciła uwagę, że radykalizacji polskiego społeczeństwa sprzyja zamykanie się w "bańkach informacyjnych", w których szukamy bezpieczeństwa i kryjemy się ze strachu. - To jest też obraz społeczeństwa w dzisiejszych czasach. Jesteśmy przeciążeni informacjami. Do tego dochodzą globalne procesy, jak pandemia, wojna i inflacja. One sprawiają, że boimy się, iż będzie już tylko gorzej. Długo trwał moment, gdy wierzyliśmy, że będzie tylko lepiej. Teraz boimy się o jutro, niezależnie od tego, jaką mamy jego wizję – podsumowała rozmówczyni Karoliny Lewickiej.