Hotele na podsłuchu? "Gazeta Wyborcza" ujawnia, jak służby PiS śledzą opozycję

"Gazeta Wyborcza"w tekście Wojciecha Czuchnowskiego ujawnia, że politycy PiS od lata są informowani o najważniejszych gościach i spotkaniach, jakie się odbywają w hotelach należących do Polskiego Holdingu Hotelowego.

Dziennik przypomina, jak trzy lata temu czołowi działacze Platformy Obywatelskiej spotkali się z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. "W czerwcu 2020 r., po pierwszych takich rozmowach, Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS, stwierdził: 'Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników'" – czytamy.

Mimo krytyki ze strony rządzącego w Polsce Prawa i Sprawiedliwości doszło do kolejnych spotkań PO z Cichanouską. Według informacji "GW" jedno z nich odbyło się w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, który jest zarządzany właśnie przez państwową spółkę PHH. "Dzień przed nim Cristescu (prezes PHH - przyp.red.) wysłał do Joachima Brudzińskiego, czołowego polityka PiS, dziś europosła, szczegółową informację o tym, gdzie i kiedy odbędą się rozmowy oraz kto będzie w nich uczestniczył" - czytamy.

Skąd prominenty polityk PiS-u znał szczegóły rozmów Platformy z liderką białoruskiej opozycji? Źródła "GW" twierdzą, że współpracownicy Brudzińskiego mieli i nadal mają - obowiązek – "informowania prezesa o najważniejszych gościach". PHH jednak uchyla się od odpowiedzi. Na pytanie "GW" odpowiedziano: "Grupa Polskiego Holdingu Hotelowego nie komentuje pojawiających się w przestrzeni publicznej fałszywych informacji".

Z ustaleń gazety wynika, że poza Joachimem Brudzińskim informacje dotyczące gości hoteli należących do PHH miały trafiać do Macieja Wąsika, wiceministra spraw wewnętrznych.

Polski Holding Hotelowy – czym jest?

PHH to państwowa spółka, pod której zarządem jest ponad 50 obiektów wypoczynkowych w tym 28 hoteli m.in. Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels & Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group. "PHH jest dla nich franczyzobiorcą, korzysta z ich marki, prestiżu oraz tego, że są znane na całym świecie".

Gheorghe Marian Cristescu, obecny prezes PHH jest hotelarzem z doświadczeniem i przyjacielem partii rządzącej. "Przyjaźni się z Joachimem Brudzińskim, jego kariera przyspieszyła, gdy PiS doszedł do władzy. Od 2016 r. kierował Chopin Airport Development, na którego bazie w 2019 r. powstał PHH. Był doradcą ministra sportu, ma Krzyż Zasługi nadany przez prezydenta Dudę. W 2022 r. prorządowa "Gazeta Polska Codziennie" przyznała mu Nagrodę Wolności Słowa" - przypomina "Gazeta Wyborcza".

