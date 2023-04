Zobacz wideo

"W związku z planowanymi na dziś ćwiczeniami, do odbiorców na terenie Łodzi i Poznania rozesłano Alert RCB. Możliwe utrudnienia w komunikacji. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb" - podało we wtorek na Twitterze RCB.

Ćwiczenia funkcjonariuszy w całym kraju

Ćwiczenia funkcjonariuszy "Wolf-Ram-23" rozpoczęły się w poniedziałek ok. godz. 19 w Warszawie na dwóch stacjach metra: Stare Bielany (M1) i Stadion Narodowy (M2). Funkcjonariusze biorący udział w ćwiczeniach scenariusz ćwiczeń poznali w ostatniej chwili. W ćwiczeniach wzięli udział m.in. strażacy, którzy zajmowali się m.in. na sprawdzeniem i neutralizacją substancji niebezpiecznej nieznanego pochodzenia, a także ewakuację poszkodowanych.

Organizatorem ćwiczeń pod kryptonimem "Wolf-Ram-23" jest Komenda Główna Policji wraz z Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia FBI. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w całym kraju w dniach 17-19 kwietnia.

- Głównym celem ćwiczeń jest reagowanie policji i innych służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym. Ćwiczenia potrwają do środy 19 kwietnia, a poszczególne epizody swoim zasięgiem obejmą obszar innych województw - informował wcześniej rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.