Maffashion i aktor Maciej M. z zarzutami. "Kara grzywny od 10 do 500 tys. zł"

Jak czytamy na portalu, akt oskarżenia przeciwko influencerce Julii K. - znanej jako Maffashion i aktorowi Maciejowi M. do sądu skierowała Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie. Informację o akcie oskarżenia potwierdziła portalowi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

"Prokuratorzy oskarżyli Julię K. i Macieja M. o reklamowanie napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Grozi za to kara grzywny od 10 do 500 tys. zł." - informuje tvp.info. Z ustaleń portalu wynika, że "według śledczych Maciej M. 31 sierpnia 2021 r. i 6 lipca 2022 r. na Instagramie publicznie reklamował szkocką whisky i włoskie piwo. Z kolei Maffashion została oskarżona o reklamowanie włoskiego piwa, do czego doszło 23 czerwca 2022 roku również na Instagramie".