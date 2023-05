"Człowiek - istota pełna sprzeczności" i "Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem", takie tematy - według maturzystów z liceów - były do wyboru na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Natomiast maturzyści z techników pisali rozprawki, których tematy odnosiły się do fragmentów "Pana Tadeusza" i "Przedwiośnia".

Fot. Maciej Wasilewski / Agencja Wyborcza.pl