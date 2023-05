Zobacz wideo

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) przyznało nagrody miastom wyróżniającym się poprzez działania w zakresie współpracy i aktywności międzynarodowej oraz za zasługi dla promocji idei jedności europejskiej.

W tym roku ocenie podlegała aktywność w zakresie solidarności europejskiej, w tym pomocy Ukrainie, za co Ostrów Wlkp. – jak powiedziała prezydent - oceniono bardzo wysoko

Pod uwagę brano też współpracę z miastami partnerskimi i organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Istotne były działania międzynarodowe realizowane przez ostrowskie szkoły. - Chodzi o udział w programach UE, wymiany uczniowskie, organizację konkursów o tematyce europejskiej oraz obchody Dni Europy – wymieniła Beata Klimek.

Podkreśliła, że wymiana młodzieży w programach europejskich Erasmus świadczy zarówno o dużym potencjale szkół z Ostrowa Wielkopolskiego, jak i o dużej aktywności ostrowskich placówek w zakresie edukacji na poziomie międzynarodowym. - Celem jest pogłębianie wiedzy na temat UE w szkołach, pobudzanie zainteresowań i mobilność uczniów – przekazała prezydent.

Miasto ma na swoim koncie wszystkie trofea Nagroda Europy - Dyplom Europy (2017), Flagę Honorową (2019), a teraz Plakietę Honorową.

Nagroda Europejska to na najwyższa europejska nagroda dla miast i gmin. Nagroda Europy została utworzona w 1955 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) w Strasburgu, by nagradzać miasta i gminy, które są szczególnie aktywne w promowaniu europejskiego ideału. Przyznawana co roku Nagroda Europy jest dostępna dla miast i gmin 46 państw członkowskich Rady Europy, bez względu na ich rozmiar i liczbę mieszkańców.