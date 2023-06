Kiedy wybory do Sejmu? Tusk na Marszu 4 czerwca podał konkretną datę

Zobacz wideo

460 posłów i 100 senatorów wybieramy w Polsce co cztery lata w tzw. wyborach parlamentarnych. Dokładne daty wyborów określa Konstytucja, która w rozdziale IV art. 98. pkt. 2 stanowi: "Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu".

Wybory parlamentarne 2023. Kiedy dokładanie odbędą się wybory do Sejmu?

Aktualna kadencja Sejmu i Senatu skończy się 12 listopada 2023 r. W związku w tym, według kalendarza, możliwe są cztery daty, kiedy mogłyby się odbyć wybory parlamentarne 2023:

15 października

22 października

28 października

5 listopada.

Którą z dat wybierze prezydent, na razie nie wiadomo. Decyzję określającą dokładny termin, poznamy w sierpniu.

Jak niedawno informował Onet, wiele wskazuje na to, że wybory parlamentarne 2023 miałyby się odbyć już 15 października. Taki termin, zgodnie z doniesieniami, ma forsować obecny obóz rządzący.

Ten termin potwierdził również podczas przemówienia na Marszu 4 czerwca przewodniczący PO, Donald Tusk. - Każdego dnia, tygodnia i miesiąca zło rozlewa się w naszym kraju i ciągle znajdują się adwokaci, którzy mówią: nic takiego się nie dzieje, nie mamy się czym przejmować. Chce wam powiedzieć: mamy się czym przejmować, będziemy się przejmować. Dzieje się zło, a my z tym złem wygramy 15 października - wskazał Tusk.

Wybory w Polsce. Co ile lat się odbywają?

W zależności od rodzaju, wybory w Polsce odbywają się co cztery lub pięć lat:

wybory samorządowe od 2018 roku odbywają się co pięć lat (do 2018 r. odbywały się co cztery lata),

wybory parlamentarne - co cztery lata,

wybory prezydenckie - co pięć lat

wybory do Parlamentu Europejskiego - również co pięć lat.

Wybory samorządowe 2024. Problem dotyczący terminu wyborów

Według kalendarza wyborczego jesienią 2023 r., powinny się odbyć również wybory samorządowe. Jednak tu pojawił się problem. W związku z tym, żeby nie przeprowadzać podwójnych wyborów jednej jesieni, przedstawiciele partii rządzącej, postanowili wydłużyć kadencję jednostek samorządu terytorialnego.

W listopadzie 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wydłużającą kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r., a to oznacza, że wybory samorządowe zostały automatycznie przesunięte na wiosnę 2024.

W związku z wydłużeniem kadencji jednostek terytorialnych data wyborów samorządowych musi przypaść w dzień wolny od pracy, między 31 marca a 23 kwietnia 2024. Kiedy dokładnie? Na razie nie wiadomo.

