Izabela Leszczyna ostrzegła w rozmowie z "Super Expressem", że konsekwencją wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu może być wprowadzenie stanu wyjątkowego. Podobny scenariusz prezentował niedawno w TOK FM Leszek Miller. A wystarczy wprowadzić stan wyjątkowy tylko w jednym województwie i zaplanowanych na jesień wyborów parlamentarnych nie będzie.

- Kaczyński i PiS mogą chcieć przesunąć termin wyborów, jeżeli nie po ich myśli będzie rozwijać się sytuacja polityczna i sondaże będą niesprzyjające. To jest oczywiście możliwy scenariusz – komentował w "Poranku Radia TOK FM" Grzegorz Schetyna. Zdaniem byłego szefa PO wszystko zależy od tego, co będzie działo się w najbliższych tygodniach. - Uważam, że jak nie będzie im szło, to będą myśleć o tym, jak uniknąć wyborczej klęski. I będą mogli się imać wszystkich metod i rozwiązań. Trzeba to wziąć pod uwagę - stwierdził rozmówca Jacka Żakowskiego.

Im gorsze sondaże dla PiS-u, tym większa brutalizacja kampanii?

Sondaże pokazują, że PiS ma niewielkie szanse na samodzielne rządzenie trzecią kadencję z rzędu. Najnowszy przygotowany przez Ipsos dla Radia TOK FM i OKO.press pokazał, że partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 33 proc. głosów. Na Koalicję Obywatelską chce głosować 31 proc. badanych.

Jacek Żakowski pytał, czy słabsze notowania PiS-u stoją za powrotem Jarosława Kaczyńskiego do rządu i brutalizacją kampanii. Czego doskonałym przykładem był udział związkowców z Solidarności, z kopalni Turów w wiecu Donalda Tuska w Jeleniej Górze. Działacze gwizdali i buczeli podczas spotkania byłego premiera z wyborcami. Grzegorz Schetyna obserwował to z bliska, bo uczestniczył w jeleniogórskim wiecu. - To jest kwestia rosnącego strachu przed porażką. Oni (PiS) nie zakładali takie scenariusza, nie brali pod uwagę. Nie słyszą tego, co mówi ulica - ocenił polityk, dodając, że "naprzeciw słowom pojawia się gwizd, buczenie, krzyk i obrażanie".

- W Jeleniej Górze ta ekipa z Turowa gwizdała i zagłuszała hymn. Są rzeczy i sprawy, które są święte i muszą być wyjęte spoza politycznych emocji. Nie każę śpiewać hymnu tym protestującym, ale można oczekiwać elementarnego szacunku dla polskiego hymnu. To, że buczeli i gwizdali przez półtorej godziny, zostawiam, bo mają takie prawo - mówił gość TOK FM.

- Odpowiedzią będą teraz bojówki wysyłane na wiece PiS-u? - pytał Żakowski. - Absolutnie nie. Nie można eskalować. Najlepszą odpowiedzią na gwizdy jest jeszcze lepsza frekwencja na spotkaniach Koalicji Obywatelskiej. Mobilizacja to będzie najlepsza odpowiedź na hejt i gwizdy. Nie można się na nim obrazić, nie można też użyć takich metod, jak oni, bo oni chcą właśnie brutalnej kampanii: brudnej, agresywnej - argumentował były przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Sobota będzie dniem dwóch ważnych politycznych wydarzeń, które odbędą się na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu odbędzie się zapowiadany od dawna wiec organizowany przez Donalda Tuska, a w Bogatyni konwencja PiS-u, którą nagle przeniesiono z Łodzi.