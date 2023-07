Pijany 47-latek na wakacje nie poleciał. Mężczyzna wywołał awanturę. Interweniowała Straż Graniczna

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

Rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec poinformowała PAP, że do zdarzenia doszło w sobotę, 29 lipca na warszawskim Okęciu. – Do incydentu z udziałem 47-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego doszło na pokładzie samolotu przed planowanym wylotem do tureckiej Antalyi – przekazała.

– Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali informację o agresywnym podróżnym, który jeszcze przed wylotem stwarzał problemy obsłudze samolotu. Przyczyną awanturniczego zachowania podróżnego była informacja o tym, że kapitan statku wycofał go z rejsu ze względu na jego stan nietrzeźwości. Podróżny nie zgadzając się z tą decyzją, odmawiał opuszczenia pokładu samolotu, zachowując się przy tym bardzo wulgarnie - podkreśliła funkcjonariuszka.

Ignorował polecenia

Wobec agresywnego mężczyzny interweniowało czterech funkcjonariuszy z grupy interwencji specjalnych. – Funkcjonariusze wezwali mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem i pouczyli o możliwości użycia wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Niestety podróżny nie reagował na wydawane polecenia, ignorował funkcjonariuszy, próbując wrócić na swoje miejsce w samolocie – zaznaczyła.

– Ponieważ pasażer stawiał opór, zostały użyte wobec niego środki przymusu bezpośredniego w postaci technik transportowych, chwytów obezwładniających oraz kajdanek. Następnie w asyście funkcjonariuszy GIS awanturnik został wyprowadzony z samolotu i przewieziony do pomieszczeń służbowych. W trakcie czynności 47-latek cały czas kierował pod adresem funkcjonariuszy groźby oraz obelgi – przekazała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Podczas interwencji okazało się, że mężczyzna miał blisko 4 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. – Ostatecznie zdecydowano, że dalsze czynności wobec 47-latka wraz z poniesieniem przez niego konsekwencji za popełnione czyny będą przeprowadzone po jego wytrzeźwieniu i stawiennictwie w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie – podała.

– Zgodnie z art. 226 § 1. kk. za znieważenie funkcjonariuszy publicznych, podczas pełnienia obowiązków służbowych, 47-latkowi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Mężczyzna odpowie również za niewykonywanie poleceń dowódcy statku powietrznego wedle przepisów ustawy Prawo Lotnicze – dodała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

