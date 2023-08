Śmierć Igora Stachowiaka. Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie kasacji

Zobacz wideo

Decyzja Sądu Najwyższego o oddaleniu wszystkich kasacji od wyroku ws. śmierci Igora Stachowiaka oznacza, że nie będzie zmiany kary dla policjantów skazanych na bezwzględne więzienie za znęcanie się nad mężczyzną.

Śmierć Igora Stachowiaka

Przypomnijmy, że do śmierci Igora Stachowiaka doszło w maju 2016 roku. Młody mężczyzna został zatrzymany na wrocławskim Rynku. Kilka godzin później zmarł na komisariacie.

Okazało się, że Stachowiak był przez policjantów rażony paralizatorem. Jak ustalono, kamera zamontowana na paralizatorze zarejestrowała, jak funkcjonariusze razili prądem "skutego człowieka" i "gdy umierał". Policjanci próbowali początkowo tuszować całą sprawę. Ostatecznie w 2020 roku zostali skazani na kary od 2 do 2,5 roku bezwzględnego więzienia.

