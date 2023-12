Ewa Wanat nie żyje. Była redaktorka naczelna Radia TOK FM miała 61 lat

Ewa Wanat z mediami związała się po 1989 roku, kiedy zaangażowała się w tworzenie Radio S Poznań. Współpracowała też z "Gazetą Wyborczą" i poznańskim oddziałem TVP; realizowała też reportaże i filmy dokumentalne dla TVP 1 i TVP2. W latach 90. kierowała też redakcją informacji i publicystyki w poznańskiej Telewizji WTK oraz była wydawczynią serwisów w poznańskim Radiu Plus.

REKLAMA

Ewa Wanat w czasie pracy w Radiu TOK FM prowadziła też m.in. programy "Kochaj się długo i zdrowo" - razem z Andrzejem Depko i "Subiektyw". Kiedy kierowała radiem, TOK FM został wyróżniony tytułem Stacji Roku 2008 w plebiscycie miesięcznika Media&Marketing. Wanat była trzy raz - wraz z dziennikarkami i dziennikarzami tworzącymi Radio TOK FM - nominowana do prestiżowej Nagrody im. Dariusza Fikusa.

Ewa Wanat nie żyje. Dziennikarka miała 61 lat

Ewa Wanat była też - w latach 2013-2015 redaktorką naczelną i dyrektorką Polskiego Radia RDC. Dziennikarka pisała też książki: razem z Andrzejem Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie", "Biało-Czarna", "Deutsche nasz. Reportaże berlińskie". Za tę ostatnią książkę - opowiadającą o przemianie Niemiec w państwo otwarte dla wszystkich - Wanat została wyróżniona nagrodą im. Beaty Pawlak. "Jak pisać o końcu świata? Właśnie tak: notować głosy i losy ludzi, tych bijących brawo i tych śmiertelnie przerażonych, dokładnie, jak przez lupę, opisywać liszaje i pęknięcia na skorupie dawnego, czasem przywołać przeszłość, by zrozumieć, dlaczego historia stanęła dęba i z odwiecznych, bezpiecznych kolein skręciła w nieznane. Właśnie tak, jak pisze Ewa Wanat o dzisiejszym Berlinie w książce "'Deutsche nasz'" - tak Wojciech Kalicki pisał o książce w "Dużym Formacie".

Wanat w 2013 roku została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi - "za zasługi w działalności na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce". Była też laureatką Nagrody Hiacynta 2010 "za dziennikarstwo otwarte, odważne, pełne otwartości na problemy społeczne" i zdobyła w 2010 roku tytuł Człowieka Mediów miesięcznika "Brief". Ewa Wanat w 2012 roku ostała nominowana do nagrody "Okulary równości", przyznawanej przez Fundację im. Izabeli Jarugi - Nowackiej. Dziennikarka wielokrotnie była nominowana do Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego, nagrody Mediów Niptel.