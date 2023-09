TVP karmi widzów mową nienawiści. Kto na szczycie celów do atakowania?

Zobacz wideo

Studenci i studentki Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego przez ostatni miesiąc analizowali mowę nienawiści w TVP, w programach informacyjno–publicystycznych. Pod lupę zostały wzięte trzy sztandarowe pozycje telewizji państwowej, czyli "Wiadomości", "Minęła dwudziesta" i "Gość Wiadomości".

Monitoring trwa, jednak już można mówić o pierwszych wynikach prowadzonego badania. Kto jest obiektem największych ataków ze strony telewizji państwowej?

- Mniej więcej, w co trzecim programie z tych, które analizowaliśmy, ofiarą takich treści padają uchodźcy. Pod adresem uchodźców padają wyrazy uprzedzeń. Bardzo często są to treści, które łączą uchodźców z przestępczością, z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dla zdrowia Polaków i Polek i to jest to, co się pojawia najczęściej - poinformowała Dominika Bulska, doktorantka Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.

Antyniemieckość PiS-u i... TVP

Lista jest rzecz jasna dłuższa. I widać jak bardzo działania TVP związane są z działaniami i interesami Zjednoczonej Prawicy. - Mniej więcej, w co piątym programie padały treści nienawistne wobec Niemców - mówiła gościni "Pierwszego Śniadania w TOK-u". Niemcy - przypomnijmy - od dawna znajdują się na szczycie celów obozu władzy. Także oskarżanie o związki i sprzyjanie Niemcom jest główną bronią PiS-u w walce z Donaldem Tuskiem.

Na trzecim miejscu znaleźli się Rosjanie. Ale ataki na tę grupę to "ok. 5 proc.". - Są to moim zdaniem zatrważające różnice, dlatego, że mamy świadomość, jaki jest kontekst (wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie) - powiedziała rozmówczyni Piotra Maślaka.

Co ważne - z monitoringu wynika, że treści związane z Rosjanami najczęściej związane są z wojną. - To może być taka racjonalna krytyka, aktualna, obiektywna, czyli niekoniecznie to są uprzedzenia. I z tego, co nam wychodzi, uprzedzenia są bardziej wobec Niemców - podkreśliła Baluska.

Najczęściej mowa nienawiści pada z ust osób, które występują w roli dziennikarzy, pracowników mediów oraz ze strony polityków i polityczek. - Zdecydowanie najczęściej takie treści padają w "Wiadomościach". Co oznacza, że w programie, który dla wielu osób w Polsce jest codziennym źródłem informacji można spotkać się z różnymi treściami nienawistnymi - zaznaczyła.

Pytana przez Piotra Maślaka o nazwiska osób, które posługują się mową nienawiści, gościni TOK FM mówiła: "Jeżeli chodzi o polityków, to (...) z tego, co pamiętam to na pewno minister Piotr Gliński, Jacek Kurski". - Dla nas niekoniecznie kluczowe jest kto, ale jak - podkreśliła.

Jakie konsekwencje rodzi mowa nienawiści?

Na konsekwencje propagowania mowy nienawiści należy spojrzeć dwojako. Bo mamy do czynienia ze skutkami dla społeczeństwa oraz tych mniejszości, które są atakowane.

Jak wyjaśniła naukowczyni, mowa nienawiści powoduje, że "uprzedzeń staje się bardziej powszechne" w społeczeństwie. Mogą też stać się bardziej akceptowalne przez ludzi. - Długoterminowo może się to przekładać do budowania społeczeństwa, które nie ma akceptacji, które jest ksenofobiczne, uprzedzone - tłumaczyła, dodając, że zdecydowanie ważniejszą kwestią w tym kontekście, są konsekwencje dla konkretnych mniejszości.

- Mamy dużo wyników badań, które pokazują, że kontakt z mową nienawiści przekłada się bezpośrednio na dobrostan psychiczny, ale również na zaburzenia psychiczne; przekłada się na problemy z nastrojem, na występowanie objawów depresji, a nawet może prowadzić do samobójstw - argumentowała Dominika Bulska. Odpowiadając na uwagę Piotra Maślaka, że mowa nienawiści "na pewno przekłada się na agresję werbalną", odpowiedziała: "Wzrost agresji może się przekładać na brak poczucia bezpieczeństwa, a tego przecież nie chcemy".