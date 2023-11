Zobacz wideo Tomasz Zimoch w Poranku tłumaczy sytuację z gestem, który wywołał burzę w internecie

17 listopada ruszył Rejestr Zastrzeżonych Numerów PESEL. Każda osoba będzie mogła: zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeganie numeru PESEL, ustawić automatyczne zastrzeganie numeru PESEL, sprawdzić historię weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne oraz przeglądać historię zmian statusu tego numeru. Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Chodzi m.in. o walkę z wyłudzaniem środków finansowych poprzez zaciąganie np. kredytu na inną osobę bez jej wiedzy i zgody.

Czy to oznacza, że każdy z nas powinien zastrzec w rejestrze Zastrzeżonych Numerów PESEL swój numer PESEL, żeby uchronić się przed wykorzystaniem go w sposób sprzeczny z prawem? Prof. Grzegorz Sibiga, specjalista ds. danych osobowych radzi, że takie rozwiązanie powinniśmy rozważyć, nie tylko, gdy otrzymaliśmy zawiadomienie o bezprawnym wykorzystaniu naszych danych, ale również wtedy, gdy pojawiła się niepewność, że nasz PESEL dostał się w niepowołane ręce.

– Zastrzec swój numer PESEL w Rejestrze Zastrzeżonych Numerów PESEL należy w następujących przypadkach: kiedy doszło do wycieku danych na nasz temat i doszło do naruszenia bezpieczeństwa naszych danych osobowych i na pewno wiemy, że dane zostały przejęte przez potencjalnego przestępcę – wymienia prof. Sibiga. Ekspert dodaje, że warto zastrzec numer PESEL, gdy "nieupoważnione podmioty trzecie mogły wejść w jego posiadanie i rodzi to wysokie dla nas ryzyko życiowe".

– Czy można zastrzec numer PESEL na wszelki wypadek? - dopytywał Piotr Maślak. - Musimy zdawać sobie sprawę, że nasz PESEL jest podstawowym identyfikatorem, więc zastrzeżenie numeru PESEL może spowodować to, że przedsiębiorcy nie będą chcieli z nami zawrzeć umowy, gdy po weryfikacji okaże się, że nasz numer jest zastrzeżony - tłumaczył naukowiec. W rezultacie okaże się, że nie będziemy mogli wziąć na raty żelazka, lodówki czy pralki.

Zdaniem prof. Sibigi do rozważenia jest takie prewencyjne zastrzeżenie numeru PESEL. - Wtedy można przyjąć zasadę, że w sytuacjach, gdy będziemy zawierali transakcję, szli do notariusza lub zawierali umowę z bankiem czy umowę o kredyt konsumencki, to wówczas cofamy to zastrzeżenie – wyjaśnił gość TOK FM.

Jednocześnie prof. Sibiga przypomniał, że dopiero od czerwca 2024 roku banki i inne instytucje będą miały prawny obowiązek sprawdzać, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony, zanim na przykład udzielą kredytu.

Jak zastrzec swój PESEL?

Swój numer PESEL będzie można zastrzec na kilka sposobów:

- w aplikacji mObywatel,

- przez stronę obywatel.gov.pl,

- w placówce bankowej lub na poczcie,

- w dowolnym urzędzie gminy: