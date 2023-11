Zobacz wideo

- Różna mieszanka opadów plus silny wiatr. Głównie we wschodniej połowie kraju będzie śnieg przechodził w deszcz, a opady w marznące powodujące gołoledź. Opady marznące również na zachodzie mogą się przytrafić - ostrzegła Śmigrocka.

Później w ciągu dnia, na zachodzie kraju wystąpi sam deszcz. Podobnie na północy kraju, tam opady deszczu będą bardziej intensywne.

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne dla obszaru całego kraju: 1. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu (na północy kraju), 1. stopnia przed silnym wiatrem (obszar całego kraju oprócz północy i południa) i 1. stopnia przed opadami marznącymi, 2. stopnia przed silnym wiatrem (północ i południe kraju) i 2. stopnia przed opadami marznącymi.

Synoptycy wskazują, że "dynamiczna, wietrzna pogoda z opadami oraz z dużymi zmianami środowiska termiczno-tlenowego i ciśnienia atmosferycznego, przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. W czasie przemieszczania się z północy na południe chłodnego frontu atmosferycznego na ogół niekorzystne warunki biometeorologiczne będą przejściowo pogarszać się do bardzo niekorzystnych".

