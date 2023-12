Zobacz wideo

Jednym z ciekawych i chyba dość niespodziewanych efektów ostatnich wyborów parlamentarnych jest gwałtowne zwiększenie zainteresowania obradami Sejmu. Z pewnością duży udział miał w tym wybór Szymona Hołowni na marszałka Sejmu. To doświadczony dziennikarz z dużym doświadczeniem telewizyjnym, który potrafi zarówno zapanować nad zgromadzeniem, jak i błyskotliwie zripostować.

W efekcie już po pierwszym dniu obrad Sejmu oficjalny kanał YouTube tej instytucji (gdzie można na bieżąco oglądać obrady) został zasubskrybowany przez dziesiątki tysięcy fanów i z każdym kolejnym dniem liczba ta rośnie (aktualnie przekroczyła czterysta tysięcy i jest drugim, po Indiach, wynikiem na świecie).

Wszystko wskazuje na to, że najciekawsze, jak na razie, wydarzenia w Sejmie czekają nas w poniedziałek 11 grudnia. Wtedy to zgodnie z konstytucyjnym kalendarzem premier Mateusz Morawiecki powinien wygłosić expose swojego nowego rządu, po czym najprawdopodobniej rząd ten nie uzyska wotum zaufania (większość sejmowa jest przeciwko niemu), a kolejnym premierem zostanie wybrany Donald Tusk.

I tego właśnie dnia rozpocznie się nowa epoka oglądania polskiego Sejmu. Po raz pierwszy zawita on bowiem na kinowy ekran i to w jakże symbolicznym dla polskiej polityki miejscu. W samym warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, gdzie mieści się Kinoteka.

To właśnie kino odpowiedziało bowiem na apel, który pojawił się w piątek pierwszego grudnia na Instagramie Michała Marszała. Ten, jeden z najpopularniejszych dziś internetowych humorystów, który ma ponad 370 tys. obserwatorów na Instagramie i na bieżąco sarkastycznie komentuje tam polską rzeczywistość (w dużej mierze też tą polityczną), niezobowiązująco stwierdził, że ten dzień w polskim Sejmie warto by zobaczyć na dużym ekranie. Spotkało się to błyskawicznie z wielkim pozytywnym odzewem i po chwili dołączyła do tego Kinoteka, jako instytucja proponująca udostępnienie sali.

Żart szybko stał się rzeczywistością i po załatwieniu rozmaitych formalności (łącznie ze zgodą Centrum Informacyjnego Sejmu) i w środę o 17.00 rusza rezerwacja miejsc na "Sejm w kinie". Szefowie kina nie wykluczają, że może być potrzebna więcej niż jedna sala i że to wydarzenie może stać się cykliczne.Jeśli zainteresowanie będzie spore to, znając tę branżę, inne sieci kinowe chętnie podchwycą ten pomysł.

Od pierwszego dnia obrad tej kadencji często (również z ust samych polityków) można usłyszeć o oglądaniu Sejmu z popcornem. I chyba można to dziś już poważnie potraktować jako samospełniającą się przepowiednię.