Karp, któremu odcina się głowę, nie cierpi? Naukowiec rozprawia się z mitami

Wykładowczyni z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na oczach studentów piłowała nożem głowę karpia. Pół godziny później ryba z masywną raną, jak relacjonowali świadkowie, wciąż oddychała. To, co działo się na wykładzie, nagrała jedna ze studentek.

- To jest horror i skandal. Nie ma na to parlamentarnych słów - ocenił w TOK FM zoolog i bioetyk prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, podkreślając, że wykładowczynią władze uczelni zainteresowały się dopiero, po ujawnieniu szokującego nagrania. Jak mówił naukowiec, sprawa z Krakowa pokazuje "zakres tolerowanej ciemnoty, głupoty i prymitywizmu nauczycieli akademickich".

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Etycznego podkreślił, że wykładowczyni nie tylko złamała przepisy o ochronie zwierząt. Ocenił, że wykazała się tez brakiem wiedzy. - Ta pani opowiadała bzdury. Odcięła znaczną część głowy, piłując nożem, po czym opowiada studentce, że zwierzę nie cierpi, ponieważ ma zapas tlenu. Zapas tlenu u zwierząt zmiennocieplnych, takich jak ryby i płazy umożliwia to, że one żyją długo, mózg długo funkcjonuje właśnie po odcięciu krwi. To pokazuje, że ona nie tylko jest prymitywna i brutalna, ale jest ignorantką, która nie zna podstaw fizjologii - stwierdził rozmówca Piotra Maślaka.

Prof. Elżanowski nie ma wątpliwości, że tego typu zachowania, prowadzą do "demoralizacji studentów". Jak powiedział, to co wydarzyło się w Krakowie, to "wierzchołek góry lodowej". Bioetyk zdradził, że np. na jednym z wydziałów weterynarii wykłada profesor, który broni uboju rytualnego i jest wrogiem humanitarnej ochrony zwierząt. Inny wykładowca wspiera przemysł futrzarski, bo jest przez niego opłacany. - A jednocześnie na wydziałach weterynarii nie ma efektywnego kursu etyki, mimo tego, że badania na świecie pokazały, że bez efektywnego kursu etyki mnożą się patologie – podsumował gość TOK FM.

