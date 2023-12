Białe święta? "Pogoda w Boże Narodzenie będzie raczej jak na Wielkanoc"

Sobota będzie stała pod znakiem chmur - tylko w centrum i na północnym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Synoptycy zapowiadają opady śniegu w całym kraju. - Przyrost pokrywy śnieżnej na północy do ok. 5-7 cm - podkreślił w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Sęk w tym, że temperatura będzie na lekkim plusie - od 1 stopnia na wschodzie Polski do 3 stopni nad samym morzem, co oznacza, że śnieg raczej się nie utrzyma.

REKLAMA

Do tego dochodzi nieprzyjemny wiatr. - Wiać będzie z kierunków zachodnich, wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie do około 70 km/h, a nad morzem do około 80 km/h - ostrzegł synoptyk.

Jaka pogoda na święta? "Raczej jak w Wielkanoc"

- Wszyscy, którzy pragnęliby białych świąt, będą głęboko zawiedzeni, chyba że wybiorą się w góry. Tam znajdą śnieg - radzi metrolog i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Zwraca uwagę, że choć w piątek był pierwszy dzień astronomicznej zimy, to przed mani pogoda raczej jesienna. - Śnieg, który spadł nocą, będzie się topić. A w niedzielę deszcz ze śniegiem i dodatnia temperatura. Święta szare, ponure i wietrzne - przewiduje. - Namawiam Mikołaja, żeby przy swoich saniach płozy zamienił na koła - dodaje.

Jaka pogoda w Wigilię?

Co prawda noc wigilijna na wschodzie będzie jeszcze mroźna, ale już na zachodzie temperatura minimalna wyniesie plus 7-8 stopni Celsjusza. - Więc na pasterkę można się wybrać w jesiennej kurtce - radzi rzecznik IMGW.

Prognozuje również, że pierwszego dnia świąt ciepło wleje się już do całego kraju. Termometry pokażą plus 6-7 stopni, w centrum 10, a na zachodzie nawet 12 stopni Celsjusza.

W drugi dzień Bożego Narodzenia na krańcach północno-wschodnich od 6 do 7 stopni, w centrum od 9 do 10, a na zachodzie ok. 11-12, na południu też od 10 do 12 stopni C.