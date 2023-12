Holecka rozbiła bank! Serwery nie wytrzymały jej debiutu w TV Republika

Zobacz wideo

Odejście Danuty Holeckiej z TVP nie było żadną niespodzianką. Mówiło się o tym od momentu powstania koalicji rządzącej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie pojawiła się w głównym wydaniu "Wiadomości" 12 grudnia, choć czekały na nią setki tysięcy Polaków. Na antenie zastąpiła ją wtedy Edyta Lewandowska. Holecka poprowadziła tego dnia magazyn "Minęła 20" na kanale TVP INFO. Program, który polegał na rozmowach z politykami, został w pewnym momencie przerwany, by transmitować na żywo obrady Sejmu.

Gdy po kilkunastu minutach powrócono do studia, nie było już tam ani Danuty Holeckiej, ani jej gości. Prowadząca nie pożegnała się więc w żaden sposób z widzami. To było ostatnie wystąpienie Danuty Holeckiej przed widzami TVP.

Kobieta nie kazała jednak długo czekać na siebie swoim fanom. 29 grudnia o godzinie 19 zadebiutowała jako prowadząca program „Dzisiaj" w Telewizji Republika. Jak informują Wirtualne Media, transmisja nie obyła się bez problemów. Zainteresowanie 20-minutowym serwisem było tak duże, że serwery stacji uległy awarii. O ile na kanale stacji na YouTube można było śledzić wydarzenia bez problemów, tak już widzowie korzystający z playera znajdującego się na stronie internetowej nadawcy borykali się z bardzo powolnym wczytywaniem danych lub chwilowymi przerwami w odbiorze.