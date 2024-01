Zobacz wideo

W niedzielę na antenie Telewizji Republika satyryk i publicysta Jan Pietrzak mówił o tym, że Polska jest przygotowana na przyjęcie migrantów z Niemiec, bo ma baraki. I stwierdził, że - tu cytat - "mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Stutthofie". Sam Jan Pietrzak powiedział, że to "taki żart".

Ledwie minęło kilka dni, a w tej samej telewizji mieliśmy do czynienia z kolejnym skandalem. Prowadzący TV Republika zapytał Marka Króla "co właściwie zrobić" z migrantami, którzy, skierowani do Polski, "wcale nie chcą tu być". - Jest prosty sposób. Należy im założyć czipy, jak się pieskom zakłada, a taniej jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie - stwierdził dziennikarz i polityk, były redaktor naczelny "Wprost".

"To jest ewidentnie mowa nienawiści"

Prof. Tadeusz Kowalski zwrócił się w środę do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego ze skargą w związku z wypowiedzią Jana Pietrzaka. Według medioznawcy doszło do naruszenia ustawy o radiofonii i telewizji, która zakazuje mowy nienawiści. Nie zamierza jednak składać kolejnej skargi ws. Marka Króla. Zamiast tego na zebraniu KRRiT 10 stycznia będzie postulował objęcie Telewizji Republika monitoringiem pod kątem mowy nienawiści. - Ponieważ inaczej trzeba by reagować, wydaje się dosłownie co parę dni. Chyba nie o to chodzi. Spróbujmy spojrzeć całościowo na tę stację - jakie treści ona przekazuje. To jest ewidentnie mowa nienawiści - mówił w "Poranku Radia TOK FM" członek KRRiT.

Rozmówca Karoliny Lewickiej podkreślił, że obowiązkiem nadawcy, czyli w tym przypadku dziennikarza prowadzącego program, jest, "aby w sprawie tak ekstremalnych wypowiedzi jak Jana P. czy Marka K. reagować". Jak zaznaczył, nie wymienia pełnych nazwisk, "aby nie zapewniać tym osobom tzw. fejmu (popularności-red.)".

KRRiT pod przewodnictwem Świrskiego zajmie się Telewizją Republika?

Do tej pory jednak prezes KRRiT Maciej Świrski był głuchy na zorganizowany hejt w mediach, które były w rękach Zjednoczonej Prawicy. - Wiele miesięcy temu złożyłem taką skargę na program w TVP Info. To była również wypowiedź Jana P. - w tym przypadku o Donaldzie Tusku. Chodziło mi o brak reakcji prowadzącego program Michała R. I to zostało oddalone, nie ma sprawy, program na żywo, może się zdarzyć - relacjonował prof. Kowalski.

A kadencja obecnej KRRiT na czele prezesem Maciejem Świrskim kończy się w 2028 roku. Istnieje jednak pewna furtka do jej skrócenia. Jeśli Sejm i Senat odrzucą sprawozdanie KRRiT za 2023 r., to kadencja wszystkich członków mogłaby wygasnąć w ciągu 14 dni. Ale w jej obronie może stanąć wówczas Andrzej Duda. - Jeśli tak się stanie, to Rada będzie kontynuowała swoją działalność w obecnym układzie. A pewnie tak się stanie. Ale to kwestia rozmów politycznych. Być może dojdzie do jakiegoś porozumienia z prezydentem w tej sprawie. Jeżeli on rzeczywiście uznaje potrzebę zreformowania mediów publicznych i jeżeli deklaracja o woli współpracy jest prawdziwa - powiedział prof. Kowalski.