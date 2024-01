Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego. "Intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu"

Zobacz wideo

"Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy" - poinformowało we wtorek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie na platformie X (dawniej Twitter).

W komunikacie zapewniono, że "wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana".

Dowództwo ostrzegło jednocześnie, że "aktywowano polskie i sojusznicze lotnictwo, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju".

Atak na Kijów. "Nie opuszczajcie schronów!"

Trwa zmasowany atak rakietowy Rosji na Kijów. W centrum miasta we wtorek po godz. 7 (godz. 6 w Polsce) słychać było głośne eksplozje. Według władz stolicy Ukrainy związane jest to z działaniem obrony powietrznej.

"W Kijowie działa obrona powietrzna. Pozostańcie w schronach do odwołania alarmu" - zaapelował szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Serhij Popko.

"Wybuchy w mieście. Szczegóły później. Nie opuszczajcie schronów!" - napisał na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko.

Posłuchaj:

