Prokurator Generalny Adam Bodnar, w ścisłej współpracy z p.o. Prokuratorem Krajowym Jackiem Bilewiczem, realizują konsekwentnie program zmian w Prokuraturze, mający na celu przywrócenia tej służby obywatelom.

Ze stanowisk odwołani zostali:

Agnieszka Bortkiewicz - odwołana z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie;

Mariusz Dubowski - odwołany z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Prokuratora Okręgowego w Warszawie,

Artur Maludy - odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Szczecinie,

Łukasz Osiński - odwołany z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga,

Bartosz Pęcherzewski - odwołany z funkcji Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu,

Elżbieta Pieniążek - odwołana z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Białymstoku,

Remigiusz Dobrowolski - odwołany z funkcji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie,

Jakub Romelczyk - odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Warszawie,

Teresa Rutkowska-Szmydyńska - odwołana z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Gdańsku,

Jerzy Ziarkiewicz - odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Lublinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Lublinie.

Przypomnijmy, że pod koniec minionego tygodnia "Gazeta Wyborcza" ujawniła, jak działał prok. Ziarkiewicz. Miał on wstrzymywać postępowania, które dotyczyły polityków PiS-u. Część akt w tych sprawach zostało odnalezionych w garażu lubelskiej prokuratury.

Bodnar zaczął porządki w prokuraturze. Na początek wojna o Barskiego

Minister sprawiedliwości-prokurator generalny Adam Bodnar porządki w prokuraturze zaczął od decyzji dotyczącej Dariusza Barskiego. 12 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak przekazano w komunikacie, błąd powoduje, że Barski "od 12 stycznia nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i nie pełni tej funkcji".

Poinformowano też, że pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został prok. Jacek Bilewicz. Barski i inni prokuratorzy mianowani na wysokie stanowiska w Prokuraturze Krajowej za czasów Zbigniewa Ziobry nie uznali tej decyzji. Podobnie jak prezydent. Andrzej Duda 15 stycznia skierował do Trybunału Konstytucyjnego, którym kieruje Julia Przyłębska, wniosek ws. kompetencyjnego między prezydentem a premierem i prokuratorem generalnym. Jak poinformowano, wniosek złożono "w związku z próbą nielegalnego usunięcia" prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.

