Koniec sprawy przymusowego dokarmiania Kamińskiego. "Bezprzedmiotowe procedowanie"

Informację o postanowieniu sądu przekazał sędzia Adam Czerwiński. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie z przyczyn formalnych. - Z uzasadnienia wynika, że w sytuacji zwolnienia skazanego z zakładu karnego, bezprzedmiotowe stało się procedowanie tej sprawy - sprecyzował sędzia Czerwiński.

Zażalenie zostało złożone 19 stycznia br. przez obrońcę Mariusza Kamińskiego za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Radomiu, który wcześniej wydał postanowienie o zastosowaniu przymusowego leczenia i karmienia.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w związku z tzw. aferą gruntową. 9 stycznia br. policja zatrzymała obu polityków; później zostali oni osadzeni w zakładach karnych, gdzie prowadzili strajk głodowy. We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy tego samego dnia opuścili zakłady.