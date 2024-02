Zobacz wideo

Pod koniec roku resort finansów ogłosił założenia nowego projektu dotyczącego wakacji kredytowych. Będzie można z nich skorzystać w marcu 2024 r., a także po jednym miesiącu w każdym z trzech kolejnych kwartałów - wynikało z pisma Ministerstwa Finansów.

Wakacje kredytowe w 2024 roku mają być jednak obłożone pewnymi warunkami. Te przede wszystkim mają dotyczyć wprowadzenia progów dochodowych, które uprawniałby do zawieszenia spłat kredytu. Tyle teoria. Co jednak z praktyką? Kredytobiorcy martwią się, że wakacje kredytowe w 2024 roku miały zacząć się w marcu, mamy połowę lutego, a nadal nie znamy szczegółowych założeń i nie ma projektu ustawy.

- Ustawa jest gotowa w kwestii rozwiązania legislacyjnego. Została skierowana na posiedzenie Rady Ministrów - uspokajał w TOK FM przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. Jednocześnie gość "Magazynu EKG" przekonywał, że opóźnienie w pracach nad projektem to wina PiS, który bardzo późno i opornie przekazywał władzę swoim następcom. - Naprawdę, wiele rzeczy wymagało dogonienia i ratowania - dodał Berek.

Zapewniał też, że jeśli rząd nie zdąży wdrożyć przepisów dotyczących wakacji kredytowych do marca, to nadal będzie można zawiesić cztery raty kredytu w roku. - Tę jedną ratę będzie można odzyskać w skali roku. Minister finansów o tym wie i jest na to przygotowany - wskazywał rozmówca Tomasza Setty.

Wakacje kredytowe 2024. Człowiek Tuska uspokaja

Członek rządu zapewniał, że jeszcze nie podjęto dokładnej decyzji, czy w ustawie zostaną zapisane odpowiednie przeliczniki progu dochodowego programu do liczby osób w gospodarstwie domowym. - Znamy ten dylemat, będziemy rozmawiali, ta decyzja jeszcze przed nami - powiedział Berek.

To kiedy rząd Donalda Tuska zajmie się projektem nowych wakacji kredytowych? - Mogę zdradzić tajemnicę, że premier podjął decyzję, iż ze względu na wtorkową Radę Gabinetową u prezydenta, ten projekt stanie na posiedzeniu Rady Ministrów za tydzień. Musieliśmy to odroczyć ze względu na krótki interwał czasowy między spotkaniem rządu we wtorek a wizytą u pana prezydenta Dudy - podsumował gość TOK FM.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe wprowadził rząd PiS w 2022 roku. To rozwiązanie pozwoliło kredytobiorcom zawiesić łącznie osiem rat kredytu. Cztery razy w 2022 roku i tyleż samo razy w kolejnym roku. W tym czasie spłata rat kredytu została zawieszona, nie były też naliczane żadne dodatkowe odsetki.

Wakacje kredytowe obejmowały tylko tę grupę kredytobiorców, która spłaca zaciągnięte zobowiązania w polskich złotych. Z ulgi można było skorzystać wyłącznie w związku z jednym kredytem, który zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe. Wyłączeni z wakacji kredytowych zostali więc inwestorzy, którzy kredytują swoje inwestycje mieszkaniowe przeznaczone np. pod wynajem.