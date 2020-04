Kulisy powstawania "Szkoły z TVP" i hejt na nauczycielki. "Trudno ogniskować pretensje na osobach, które zostały wciągnięte w tę sytuację"

xt-s 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

No przecież to nauczycielki są fachowcami od dydaktyki, a nie jakiś scenarzysta z TVP! W szkole nie muszą przygotowywać scenariuszy swoich lekcji, bo dostają gotowce z podręcznikiem? A tu nie dostały żadnych wskazówek, co to są liczby parzyste i jak się ma średnica do obwodu, więc nie wiedzą biedaczki. To czego one uczą w swoich szkołach na codzień? Tam dostają wskazówki, że bycie parą albo liczbą parzystą, to nie to samo i prowadzą lekcje stokroć lepiej i mądrzej?

Nie jest to hejt, tylko ironia wobec ich totalnej niekompetencji zarowno dydaktycznej, jak merytorycznej. Mam nadzieję, że ich szkolni przełożeni cofną im prawo do uczenia w szkole, by nie szkodziły swoim uczniom.



Oczywiście, najważniejsze dla nich było, by przed kamerą mieć piękny makijaż i fryzurę, a tu nic! "Hejt" jednak nie dotyczy ich wyglądu, tylko skrajnych głupot, jakie opowiadały. A które same sobie napisały. TVP jest winna, że to nie jej scenarzysta się zbłaźnił, tylko one tym, co mówiły od siebie!!! A one od siebie mówić nie umieją - właśnie na tym polega ich kompetencja nauczycielska, by zawsze wygłaszać wyłącznie cudze scenariusze.



I jeszcze biedaczki wszystko zrobiły na gębę, bez żadnej umowy. Łaaaaaa!