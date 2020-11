Na godz. 18. Strajk Kobiet zapowiada "Blokadę Sejmu". Od świtu ulice wokół wyłączone z ruchu

Zobacz wideo

- Na dziś mamy przyszykowane różne wydarzenia i działania. Reagujemy na to, co się dzieje w Sejmie - mówiła na konferencji prasowej Marta Lempart. Stwierdziła, ze mamy obecnie do czynienia z "największym kryzysem rządowym od kiedy PiS objął władzę".

Lempart nie omieszkała skomentować faktu, że orzeczenie TK nt. aborcji wciąż nie zostało opublikowane, choć już dawno minął ustawowy termin. - Panowie się tak przestraszyli, że nie opublikowali orzeczenia, potwierdzając, że nie jest ono żadnym wyrokiem - kpiła.

Rząd tłumaczy, że zwleka z publikacją orzeczenia, bo czeka na pisemne uzasadnienie wyroku. Nastroje miał uspokoić prezydencki projekt ustawy, który dopuszcza aborcję jedynie w przypadku wad letalnych. Nie uspokoił. Klementyna Suchanow ze Strajku Kobiet oceniła dziś prezydencki projekt krótko: "W...dalać".

I mimo, że posłowie na razie nie zamierzają zajmować się tym projektem, Ogólnopolski Strajk Kobiet postanowił o sobie przypomnieć właśnie dzisiaj - podczas posiedzenia Sejmu.

Działaczki sprzeciwiają się też pomysłowi ministra Zbigniewa Ziobry. Ten zakłada kierowanie kobiet w ciąży, które dowiedziały się o wadach letalnych dziecka do hospicjów perinatalnych.

Organizatorki protestu nie wykluczają, że blokada Sejmu potrwa dwa dni. Jak jednak zauważyły, "Sejm ze strachu zablokował się sam". Faktycznie - wokół gmachu przy Wiejskiej stanęły barierki, a na miejscu jest policja. Lempart zapewniała, że Strajk Kobiet się za to nie boi, a "tchórzem jest Jarosław Kaczyński". - Barierek w końcu zabraknie, nas jest więcej - dodała.

Na facebookowej stronie wydarzenia swój udział potwierdziło prawie 4 tysiące osób. Akcje protestacyjne mają się dzisiaj odbyć również m.in. w Bielsku-Białej, Grójcu, Gdańsku, Częstochowie i Łodzi.