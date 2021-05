Coraz bliżej nam do Rosji i Białorusi. Polska na szarym końcu rankingu dot. równouprawnienia osób LGBT

Zobacz wideo

Ranking ILGA Europe odnosi się do kwestii prawnych i do tego, jak państwo dba o osoby ze społeczności LGBT. Niestety, ranking jasno pokazuje, że polskie prawo jest najbardziej homo- i transfobiczne.

Polska już drugi rok z rzędu zajęła ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w rankingu ILGA-Europe. - Konsekwentnie oddalamy się od krajów UE w kierunku Rosji, Białorusi i Armenii, czyli krajów o najbardziej homo- i transfobicznym prawodawstwie w Europie - alarmuje Kampania Przeciw Homofobii. Nasz kraj jest na szóstym miejscu od końca wśród wszystkich krajów Europy.

- To jest ranking, który bada otoczenie prawne, prawo, przestrzeganie prawa i ochronę przed dyskryminacją czy przestępstwami z nienawiści - mówi mec. Karolina Gierdal. I dodaje, że zestawienie nie dotyczy postaw społecznych.

Miejsce Polski nie jest zaskoczeniem dla Mirki Makuchowskiej z Kampanii Przeciw Homofobii. - W ciągu ostatnich czterech lat tak naprawdę tylko i wyłącznie obniżaliśmy swoją pozycję. W tym momencie jesteśmy ostatni, więc na pozycji, której już się nie da obniżyć wśród krajów Unii Europejskiej - mówi Makuchowska.

Także mec. Gierdal nie jest zaskoczona pozycją Polski w najnowszym rankingu. - To nie może dziwić, ponieważ my nie mamy tak naprawdę ochrony przewidzianej w prawie, która uwzględniałaby fakt istnienia osób LGBT. Nie mamy rozpoznanych związków osób LGBT, nie mamy rozpoznanego faktu, że osoby LGBT tworzą rodziny, a te rodziny nie mają praktycznie żadnej ochrony. Nie ma ochrony przed dyskryminacją, z wyjątkiem zdarzeń, do których dochodzi w miejscu zatrudnienia. Poza tym nie mamy też przewidzianej ochrony przed przestępstwami z nienawiści, ponieważ nasz Kodeks karny nie rozpoznaje osobnej kategorii przestępstw, które byłyby motywowane homofobią czy transfobią - wylicza adwokatka.

Zastrzeżenia nie tylko w stosunku do Polski

Jak wskazuje ILGA-Europe, po raz pierwszy w 12-letniej historii rankingu nie odnotowano prawie żadnych pozytywnych zmian legislacyjnych dotyczących praw osób LGBTI w całej Europie.

- W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy w Europie nasilenie represji politycznych wobec osób LGBTI, gwałtowny wzrost trudności społeczno-ekonomicznych oraz szerzenie się nienawiści w stosunku do społeczności LGBTI zarówno na ulicach jak i w internecie - mówi Evelyne Paradis, dyrektorka ILGA-Europe.

Na podium szósty rok z rzędu stanęła Malta, a razem z nią - niezmiennie od 2020 roku - Belgia i Luksemburg, jako kraje najbardziej zaangażowane w walkę o równouprawnienie osób LGBT w Europie.

- Przykre jest to, że Polska jest tak odbierana. Niestety, taka jest rzeczywistość - mówią zgodnie Sebastian i Mariusz, para gejów spod Lublina. Przyznają, że wielokrotnie odczuwali, że jako osoby LGBT nie mają równych praw. Teraz starają się zebrać pieniądze, by móc wziąć ślub - nie w Polsce, ale za granicą.