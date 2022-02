Zobacz wideo

Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono w województwach: śląskim - 8362, mazowieckim - 7858 oraz w Wielkopolsce - 5154. W sumie przybyło w Polsce 54 477 zakażonych.

Od marca 2020 roku w Polsce stwierdzono 5 035 796 zakażeń. W tym czasie zmarło 106 060 chorych.

Koronawirus w Polsce. Liczby z ostatnich dni

W środę - 2 lutego - resort zdrowia informował o 56 051 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Według danych z resortu zdrowia, w związku z COVID-19 zmarło 318 pacjentów.

Badania potwierdziły 39 114 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 239 osób z COVID-19 - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu (6236) i na Śląsku (5698).

W poniedziałek - 31 stycznia - zanotowano 33 480 nowych zakażeń koronawirusem. W związku z COVID-19 zmarły 33 osoby. W niedzielę 30 stycznia nowych zakażeń było 48 251. Dzień wcześniej - w sobotę - raportowano o 51 695 nowych zakażeń koronawirusem. W związku z COVID-19 zmarło 231 osób. W piątek wykryto 57 262 nowych zakażeń koronawirusem. Dzień wcześniej - w czwartek 27 stycznia - Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 57 659 nowych zakażeń koronawirusem. W związku z COVID-19 zmarły 262 osoby. Tego samego dnia, resort poinformował też, że na kwarantannie przebywa teraz ponad 1 mln osób.

W środę 26 stycznia pierwszy raz od początku pandemii zanotowano w ciągu doby ponad 50 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusem. We wtorek 25 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 995 nowych zakażeniach koronawirusem. W związku z COVID-19 zmarło 252 chorych.

"Lex Kaczyński" odrzucony

Sejm we wtorek odrzucił projekt ustawy o testowaniu pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 autorstwa posłów PiS, umożliwiającej pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a pracodawcom żądanie informacji o negatywnym wyniku tego testu. Wcześniej sejmowa komisja zdrowia przyjęła wniosek o odrzuceniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Prof. Wojciech Maksymowicz, poseł Polska 2050, były wiceminister nauki oceniał w TOK FM, że ten projekt to "horror zupełny". - Kompromitacja. Zaczyna się od pompatycznego, godnego ważnego aktu prawnego odwołania do bezpieczeństwa nadzwyczajnego, zagrożenia konieczności pomocy, a potem mówi o tym, że najlepiej, żeby pracownikom można byłoby robić w testy raz w tygodniu. Według ich zupełnej dobrowolność - mówił.

Dania znosi restrykcje, choć omikron tam szaleje

W Danii nie obowiązują od wtorku wszystkie restrykcje koronawirusowe mimo rekordowych przyrostów zakażeń wariantem omikron. Pierwsi Duńczycy mogli wypić piwo w pubie bez okazywania przepustki COVID-19 już przed północą. W Kopenhadze część lokali serwujących alkohol nie została zamknięta w poniedziałek o godz. 23., jak wynikało to z obostrzeń, ale wyjątkowo takie miejsca mogły być decyzją rządu otwarte do północy. Uniknięto w ten sposób wypraszania gości na godzinę.

"Nareszcie wracamy do normalności, choć jeszcze potrwa zanim ludzie przyzwyczają się do nocnego życia. Czekamy na pierwszy weekend" - powiedziała PAP barmanka z The Old English Pub w centrum Kopenhagi, w którym we wtorek po północy zajęta była jedna trzecia stolików.

Jednocześnie od 1 lutego COVID-19 w Danii nie będzie już traktowany jako choroba krytyczna społecznie, czyli zagrażająca społeczeństwu. Formalnie umożliwiło to zniesienie restrykcji pandemicznych. Według premier Danii Mette Frederiksen było to możliwe "dzięki przełamaniu związku między rosnącą liczbą zakażeń, a liczbą osób poważnie chorych i hospitalizowanych z powodu COVID-19".

Decyzję rządu w sprawie zniesienia obostrzeń poprzedziła pozytywna opinia parlamentarnej komisji epidemicznej. W mającej 5,8 mln ludności Danii COVID-19 potwierdzono w ciągu ostatniej doby u 29 084 osób. Rekord odnotowano 24 stycznia, gdy zarejestrowano 57 305 zakażeń.