"Sytuacja bez precedensu; szaleństwo trwa". Sędzia odsunięta od orzekania prosto z sali rozpraw

Sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora w środę normalnie pracowała w sądzie w Słupsku. Tuż przed godziną 14, przed wywołaniem ostatniej przewidzianej na dziś sprawy, przyniesiono jej zarządzenie o natychmiastowym odsunięciu jej od orzekania. - Zarządzono natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych do czasu wydania uchwały sądu dyscyplinarnego - mówi sędzia Hetnarowicz-Sikora.

Sędzia została odsunięta za to, za co w ostatnich miesiącach odsuwa się od orzekania czy zawiesza w czynnościach także innych sędziów w Polsce - za swoje czynności orzecznicze i wątpliwości, co do prawidłowego obsadzenia sądu w jednej ze spraw. - Wyłączyłam od orzekania neo-sędziego, który uzyskał nominację z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie - mówi sędzia.

Kobieta przyznaje, że sytuacja, do której doszło w sądzie, to sprawa bez precedensu. - Nie pozwolono mi zakończyć czynności orzeczniczych zaplanowanych na dzisiejszy dzień, musiałam poinformować strony o tym, że nie mogę już ubrać togi i nie mogę rozpoznać ich sprawy. Za sobą zostawiam setki spraw, które czekają na rozpoznanie - powiedziała sędzia.

"Szaleństwo trwa"

To już kolejna sędzia, która znalazła się w trudnej sytuacji. Wcześniej byli to choćby Paweł Juszczyszyn (nie orzeka już ponad dwa lata), Igor Tuleya, Maciej Firek. "Kolejna sędzia- Joanna Hernatowicz Sikora odsunięta od orzekania. Za co? Za wykonywanie orzeczeń europejskich trybunałów" - pisze na Twitterze mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Wolnych Sądów, współautorka podcastów "Na prawo patrz" w tokfm.pl.

"Murem za niezawisłą Joanną Sikorą" - napisał z kolei sędzia Bartłomiej Starosta, przewodniczący Forum Współpracy Sędziów. "Szaleństwo trwa" - to z kolei podsumowanie sędziego Piotra Gąciarka.

- Takie działania władzy państwowej rażąco wykraczają przeciwko obywatelom, są wbrew interesowi publicznemu i z całą pewnością wbrew interesowi wymiaru sprawiedliwości - oświadczyli członkowie Stowarzyszenia Adwokackiego "Defensor Iuris".

Sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora to prawniczka, która aktywnie działa na rzecz walki o praworządność w Polsce. W marcu 2020 roku była w Luksemburgu, razem z sędziami Moniką Frąckowiak i Pawłem Juszczyszynem, na rozprawie przed TSUE. Chodziło wtedy m.in. o stwierdzenie, że treść orzeczeń sądowych nie może być traktowana jako przewinienie dyscyplinarne.