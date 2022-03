Emerytura a tabela dalszego trwania życia 2022. Wyższe emerytury nie dla wszystkich

ZUS, a tabela dalszego trwania życia 2022 - o co chodzi?

Jakie przełożenie mają publikowane przez GUS tabele dalszego trwania życia na emerytury? Znaczące, bowiem to na ich podstawie ZUS wylicza wysokość świadczenia. Środki zebrane na koncie emerytalnym są dzielone właśnie przez prognozę trwania życia. Otrzymany wynik jest kwotą emerytury. Dlatego też, im krótsza długość życia, tym wyższe świadczenia emerytalne.

Przykład wyliczenia emerytury na nowych zasadach - kwoty będą wyższe

Opublikowane 28 marca przez GUS tablice pokazują, że z powodu pandemii długość trwania życia Polaków obniżyła się o kilka miesięcy. Przykładowo, wcześniej 60-letnia osoba przechodząca na emeryturę miała przed sobą statystycznie 247,7 miesiąca życia, a obecnie ma tylko 238,8 miesięcy (i przez taką wartość dzielone będą jej środki zgromadzone na koncie emerytalnym). 65-latek miał wcześniej 204,3 miesiąca, a teraz ma zaledwie 196,2 miesiąca.

Nowe tablice trwania życia przy obliczaniu nowej emerytury. Dobre wiadomości nie dla wszystkich

Niestety, nie wszyscy emeryci skorzystają na nowych tabelach. Okazuje się bowiem, że korzystniejszy przelicznik będzie stosowany wyłącznie przy naliczaniu nowych emerytur, czyli w przypadku osób, które będą przechodziły na emeryturę od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.. Dzięki nowym tablicom będą miały świadczenie wyższe nawet o 100-200 zł miesięcznie. A co z seniorami, którzy już pobierają emerytury?

-Co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które pobierają już emeryturę. One miały wyliczone świadczenie na podstawie tablic, które obowiązywały w chwili zakończenia ich aktywności zawodowej. W takiej sytuacji osoby, które pobierają emeryturę rok, dwa czy 5 lat nie mogą złożyć wniosku o ponowne przeliczenia świadczenia z wykorzystaniem nowych tablic. ZUS będzie wydawał decyzję odmowną – mówi Faktowi Paweł Żebrowski rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jest jednak sytuacja, w której emeryt może liczyć na przeliczenie swojego świadczenia według nowych, korzystniejszych tablic:

- np. gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. ZUS przeliczy świadczenie i skorzysta z nowych tablic tylko w stosunku do nowo odprowadzanych składek, a nie do wszystkich. ZUS przypomina, że od tego roku emerytury można przeliczać tylko raz w roku - dodaje rzecznik ZUS