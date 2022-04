Mój prąd 4.0 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie. Do wzięcia nawet 20 tys. zł dotacji

Czwarta edycja "Mój prąd" ulega pewnemu rozszerzeniu w porównaniu do poprzednich odsłon programu.

REKLAMA

- Główne założenie programu „Mój Prąd" w wersji 4.0 jest takie, aby prosumenci mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni w gospodarowaniu energią, którą sami wyprodukują w swoim domu z własnej instalacji fotowoltaicznej. Czwarta edycja ma zatem prowadzić do wzrostu konsumpcji energii elektrycznej przez jej wytwórców i jednocześnie tak racjonalizować cały proces produkcji, by zapewnić stabilność sieci elektroenergetycznej. Umożliwią to systemy pozwalające na krótkookresowe magazynowanie energii w cieple lub poprzez wykorzystanie procesów elektrochemicznych. - czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Mój prąd 4.0 - dla kogo przeznaczony jest program? Zobacz, czy dostaniesz dofinansowanie

Czwarta edycja programu "Mój Prąd" jest dedykowana osobom fizycznym, wytwarzającym energię elektryczną na własny użytek.

Dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW i przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020 roku. O dofinansowanie ubiegać mogą się:

osoby fizyczne, których mikroinstalacja fotowoltaiczna dopiero zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing,

prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net-metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

Mój prąd 4.0 - czym jest system net-billing? To ważne zasady rozliczania nadwyżek prądu z fotowoltaiki

Net-billing to rozliczanie kosztowe nadwyżek energii przesyłanych do sieci, czyli transakcja kupna-sprzedaży. W praktyce prosument:

wysyłając nadprogramową energię do zakładu energetycznego, otrzyma za nią określoną zapłatę,

będzie pobierać energię z sieci po standardowych stawkach – tak, jak osoby, które nie korzystają z fotowoltaiki.

prosument nie otrzyma pieniędzy za sprzedaną energię z fotowoltaiki na konto. Dla każdego zostanie utworzony indywidualny depozyt, w ramach którego będą rejestrowane wszystkie wysłane kWh, a co za tym idzie – kwota do rozliczenia w ramach rachunku za prąd. Rozliczenia będzie można prowadzić w ciągu roku rozliczeniowego.

rozliczenie będzie dokonywane nie w kWh, a w złotówkach.

„Wynagrodzenie" za przesłaną energię nie będzie objęte podatkami VAT ani PIT. Natomiast zapłaci go [prosument - red.], gdy będzie pobierał prąd z sieci po cenie rynkowej, jak inni klienci.

Mój prąd 4.0 - sprawdź, na co można dostać dofinansowanie

Nowi prosumenci oraz dotychczasowi prosumenci, którzy przejdą na net-billing i nie korzystali przedtem z rządowego dofinansowania na zakup fotowoltaiki, mogą otrzymać:

do 4000 zł – jeśli chcą kupić samą fotowoltaikę,

do 5000 zł – jeśli chcą kupić fotowoltaikę plus inne urządzenia.

Ci, którzy zdecydują się na szerszy zakres inwestycji, mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie:

do 5000 zł na magazyn ciepła,

do 7500 zł na magazyn energii elektrycznej,

do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią HEMS/EMS (tylko dla tych, którzy kupią magazyn ciepła i/lub magazyn energii).

Inne kwoty obowiązują w przypadku dotychczasowych prosumentów, którzy już kiedyś uzyskali dofinansowanie na zakup instalacji z któregoś z rządowych programów. Oni również mogą starać się o pieniądze, pod warunkiem, że przejdą na net-billing, ale otrzymają niższe kwoty:

do 2000 zł na samą fotowoltaikę (rozbudowa instalacji),

do 5000 zł na magazyn ciepła (tylko dla tych, którzy kupują również fotowoltaikę),

do 7500 zł na magazyn energii elektrycznej (tylko dla tych, którzy kupują również fotowoltaikę),

do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią HEMS/EMS (tylko dla tych, którzy kupią magazyn ciepła i/lub magazyn energii).

Mój prąd 4.0 - wniosek może być złożony tylko w jednej formie

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez GWD (generator wniosków o dofinansowanie) na formularzu przeznaczonym do dofinansowania w formie dotacji właściwym dla danego naboru w ramach Programu.

Formularz (lub formularze) wniosku dostępny jest w GWD pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl, po utworzeniu konta dla Wnioskodawcy i wybraniu odpowiedniego Programu.

Wniosek elektroniczny wypełniony w GWD musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego (tj. profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Po wypełnieniu wniosku, podpisaniu podpisem elektronicznym wniosek należy wysłać do NFOŚiGW z wykorzystaniem GWD. Nie przesłanie wniosku do NFOŚiGW jest równoznaczne z brakiem złożenia wniosku co skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania do NFOŚiGW z wykorzystaniem GWD (nie natomiast data utworzenia i zatwierdzenia wniosku w GWD)