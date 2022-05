Matury 2022: "Nie było większych problemów". Wyniki będą znane 5 lipca

Matury w tym roku zaczęły się 4 maja i zakończyły w poniedziałek 23 maja. Na wyniki wszystkich egzaminów maturzyści poczekają jeszcze do 5 lipca. Osoby, które nie zdadzą jednego z egzaminów, będą mogły podejść do "poprawki", którą zaplanowano na 23 sierpnia. Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane 9 września.

Szef CKE ocenił w rozmowie z RadioZet.pl, że tegoroczny egzamin maturalny przebiegał znacznie spokojniej niż poprzednie.

- Biorąc pod uwagę te niepokoje, które egzaminom towarzyszyły w ubiegłych latach, czyli informacje o rzekomych bombach podłożonych w szkołach czy atakach, to teraz matura przebiegła spokojnie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z CBŚP udało się nam takich nieprzyjemnych sytuacji uniknąć - podsumował Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Nie uniknięto jednak problemów z przeciekami tematów.

Matury 2022. Nie obyło się bez incydentów

Zaczęło się od prób wyłudzenia pieniędzy za przesłanie arkusza. Zachęcano maturzystów do przelania podanej kwoty blikiem i obiecywano w zamian przekazanie arkusza z pytaniami. Sprawą zajęła się już prokuratura.

Przed egzaminem z angielskiego w mediach społecznościowych został udostępniony post ze zdjęciem arkusza. Widoczne było zadanie dotyczące wypracowania. Sprawa także trafiła do prokuratury.

O trzecim przypadku Dyrektor CKE przypomniał podczas rozmowy z Radiem Zet.pl

- "Dostaliśmy również zgłoszenie przecieku dotyczące rozszerzenia z angielskiego, tzn. zrzut ekranu z zamkniętej grupy na Messengerze, w której opublikowano zdjęcia trzech zadań zamkniętych z arkusza."

Problemy przecieków zostaną jednak wyeliminowane lub ograniczone do minimum w kolejnych latach. To za sprawą lokalizatorów.

Lokalizator arkuszy egzaminacyjnych. Jak będzie działał i co sprawdzi?

Żeby uniknąć w przyszłości problemów jakimi są przecieki pytań z arkuszy egzaminacyjnych, Centralna Komisja Egzaminacyjna rozpoczęła prace nad lokalizatorem arkuszy. Jak będzie działać? Do wybranych paczek z arkuszami mają być dodawane specjalne urządzenia lokalizacyjne. Będą informowały o każdym, przedwczesnym otwarciu arkuszy.

- Na razie widzieliśmy prototyp tego lokalizatora, w tej chwili sprawdzamy techniczne możliwości przygotowania partii takich urządzeń do przetestowania - powiedział szef CKE w rozmowie z RadioZet.pl

- Dyrektor właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i my dostaniemy informację, że paczka o konkretnym numerze została otworzona, a my po numerze paczki będziemy wiedzieli, w której stało się to szkole - tłumaczy dalej Marcin Smolik.

Urządzenia mają być przetestowane podczas egzaminów poprawkowych w sierpniu. Jeśli się sprawdzą, bardzo możliwe, że zostaną zaopatrzone w nie nowe arkusze egzaminacyjne, podczas przyszłorocznych matur.