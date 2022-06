"Zgłoszenie pieca" (CEEB) to informacja o sposobie ogrzewania budynku. Zebrane dane pomogą rządowi w tworzeniu dedykowanych programów zbliżających nasz kraj do niskoemisyjności. Deklarację złóż do 30 czerwca. 2022 r. Za niezłożenie grożą kary. Masz pytanie jak zgłosić piec, kocioł czy kominek oraz kto to powinien robić? Skorzystaj z pytań i odpowiedzi. Wszystkie pochodzą ze strony gunb.gov.pl

Fot. Kornelia Głowacka-Wolf / Agencja Wyborcza.pl