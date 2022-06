Deklaracja dotycząca źródeł ciepła. O co pytają osoby które składają deklaracje osobiście

- Obowiązek złożenia deklaracji sposobu ogrzewania wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - czytamy w biuletynie GUNB CEEB. Urząd informuje, że złożono już niemal 4,5 mln deklaracji. ¾ formularzy została przekazana urzędnikom w urzędach gmin. Osoby składające deklaracje osobiście, choć podczas składania często mogą na miejscu wyjaśnić wiele wątpliwości, nadal zadają pytania.

Osoby, które składały deklarację w czasie pandemii korzystały ze skrzynek ustawionych w urzędach. Po wrzuceniu formularza do skrzynki pojawiał się wy się z kolei wątpliwości czy ich formularz został prawidłowo odebrany przez urzędniczkę.

- Mieliśmy pytania od obywateli dotyczące statusu złożonej przez nich deklaracji w formie papierowej – czy została już wprowadzona do systemu, czy jeszcze nie, ponieważ składali ją w gminie w formie papierowej lub wysyłali ją pocztą. Wyjaśnialiśmy więc, że złożenie deklaracji w urzędzie i otrzymane potwierdzenie świadczy o spełnieniu tego obowiązku - wyjaśnia GUNB w rozmowie z Tok fm.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła. Jak złożyć przez internet. Kilka podpowiedzi

Z kolei osoby składające deklaracje samodzielnie, przez Internet, wracają do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z pytaniami:

- Pojawiały się pytania techniczne typu: czy można dodać do ewidencji budynek bez nadanego numeru albo czy złożoną deklarację można edytować w przypadku wątpliwości lub popełnionego błędu. Oczywiście można edytować i poprawić w systemie - opowiada rzeczniczka GUNB, Joanna niedźwiedzka.

Czy kominek i kozę w domku na działce też trzeba zgłaszać?

- Wśród pytań bardziej skonkretyzowanych padały także te dotyczące rodzajów źródeł ciepła, które należy zgłosić, ich mocy i częstotliwości korzystania np. ktoś ma domek na działce a w nim np. piecyk typu „koza", w którym pali kilka razy do roku. Oczywiście takie źródło też zgłaszamy. - wyjaśnia Joanna Niedźwiedzka z GUNB

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła - jak wypełnić formularz? Jeśli masz problem - jest infolinia

Dla wszystkich składających deklarację, urząd nadzoru budowlanego przygotował szereg materiałów, które mają pomóc prawidłowo wypełnić druk i rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Na stronie ceeb.gunb.gov.pl znajduje się zakładka zatytułowana "materiały do pobrania i najczęściej zadawane pytania". To tu każdy znajdzie odpowiedź na nurtujące go pytania. Informacje zostały uporządkowane i zebrane w rozdziały. Znajdują się wśród nich:

Informacje o regulacjach prawnych, terminach, oraz sankcjach za niezłożenie deklaracji.

Informację o tym kto i w jaki sposób powinien złożyć deklarację.

Informacje o formularzach niepełnych, złożonych z błędami, a także o sposobach wprowadzenia korekt.

Informacje techniczne zawierające opisy funkcjonalności aplikacji oraz podpowiedzi jak wypełnić deklarację z przykładami.

- Pytania nadal można przesyłać na adres info-ceeb@gunb.gov.pl. (...)vOstatnio uruchomiliśmy również specjalną infolinię: numer telefonu 22 295 51 28 - rzeczniczka GUNB Joanna Niedźwiedzka, w rozmowie z z Tok fm zaprasza do kontaktu z urzędem

