Zmiany stóp procentowych 2021 - 2022. Przed nami kolejne posiedzenie NBP

Rada Polityki Pieniężnej ustala i realizuje założenia polityki pieniężnej kraju. Jednym z zadań nałożonych na nią jest ustalanie podstawowych stóp procentowych. Zmiany stóp procentowych przekładają się m.in. na oprocentowanie kredytów i pożyczek. To z kolei wpływa na dostępność kredytów, a także reguluje ilość pieniądza w obiegu.

Obserwując zmiany stóp procentowych na przestrzeni ostatnich 20 lat, można zauważyć, że średnio RPP decydowała się na zmianę stóp cztery razy w ciągu roku, choć były lata gdy stopy procentowe rosły tylko raz-dwa razy w ciągu 12 miesięcy.

Stopy procentowe NBP w 2022 r. wzrosły już sześciokrotnie, a jeśli dodać do tego ostatni kwartał 2021 r. to mamy za sobą już 9 miesięcy nieprzerwanych wzrostów. Od października 2021 stopy rosną co miesiąc. W 10.2022 podstawowa stopa referencyjna wynosiła 0,5 proc., a w czerwcu 2022 osiągnęła 6 proc. Do tego ekonomiści mówią, że to nie koniec, a najbliższe posiedzenie rady Polityki Pieniężnej zaplanowane jest na czwartek (7.07) w tym tygodniu.

Wpływ stóp referencyjnych na wysokość rat kredytów i zdolność kredytową

Zmiany wysokości stóp procentowych NBP wpływają na oprocentowanie kredytów, a więc także na wysokość odsetek kredytowych. - informuje portal totalmoney.pl

Serwis Strefa Biznesu pokusił się o przeliczenie, o ile wzrosła rata kredytu przy zmiennych stopach kredytowych po czerwcowej decyzji RPP.

To orientacyjne kalkulacje przybliżające skalę podwyżek. Indywidualnie zależy to od oferty banku — zastrzega Strefa Biznesu.

A oto kalkulacja:

rata kredytu w maju 2022: 1 215,42 PLN

rata po podwyżce czerwcowej (do 6 proc.): 1 762,25 PLN

wzrost: o 546,83 PLN

Wzrost miesięcznych rat kredytowych powoduje większe obciążenie dla budżetu domowego. To z kolei prowadzi do zmniejszenia zdolności kredytowej osób chcących zaciągnąć wieloletnie zobowiązanie.

Jak wyliczyła Wyborcza.biz rodzina, która ma do dyspozycji dwie średnie pensje miesięcznie, jeszcze w listopadzie 2021 r. mogła pożyczyć 600 tys. zł. Dziś, nie otrzyma z banku więcej niż 300 tys. zł.

Przyczyną tak drastycznego spadku zdolności kredytowej są nie tylko bieżące wzrosty stóp procentowych, ale też zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego. Te zakładają dalszą podwyżkę stóp i dają wytyczne bankom dot. wyliczania zdolności kredytowej na podstawie przyszłych, potencjalnych wzrostów stóp.

Czy w czwartek stopy referencyjne znów pójdą w górę? Eksperci mBanku: "RPP pójdzie grubo"

Analitycy prześcigają się w prognozach dot. czwartkowej decyzji RPP. Eksperci mBanku przewidują, że stopy mogą wzrosnąć o 100 punktów bazowych. To oznaczałoby wzrost stóp z 6 do 7 proc.

Podobną podwyżkę prognozują ekonomiści Banku Śląskiego.

Zdaniem ekspertów Credit Agricole wzrost wyniesie 75 punktów bazowych. CA przewiduje, że w kolejnych miesiącach mogą wynosić 50 punktów bazowych, aż osiągną poziom 7,75 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny uważa z kolei, że czwartkowa podwyżka wyniesie 50 punktów bazowych i zakończy dziesięciomiesięczny cykl podwyżek.

W każdym przypadku wygląda na to, że kredytobiorcom jeszcze bardziej wzrośnie miesięczna rata. Jak bardzo i którzy analitycy są dziś najbliżej prawdy, przekonamy się już w czwartek 7.07.

