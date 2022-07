4 dawka szczepionki przeciwko COVID-19 - kto może ją przyjąć?

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ministerstwa zdrowia, w Polsce 4. dawkę szczepienia przeciwko COVID-19 od 22 lipca mogą przyjmować osoby powyżej 60 roku życia, oraz pacjenci z obniżoną odpornością, którzy ukończyli 12 lat. Dotychczas dostęp do czwartej dawki mieli obywatele powyżej 80 roku życia.

Wiek to jednak nie jedyne kryterium. Kolejnym jest bowiem odstęp pomiędzy kolejnymi szczepieniami. Czwartą dawkę można przyjąć dopiero po upływie co najmniej 120 dni od przyjęcia dawki przypominającej.

Rejestracja na szczepienie COVID. Jak zapisać się na 4 dawkę?

Podobnie jak w przypadku poprzednich dawek szczepienia, aby zapisać się na 4 dawkę, należy sprawdzić, czy w Internetowym Koncie Pacjenta widnieje wystawione skierowanie. Skierowania takie są wystawiane automatycznie dla osób spełniających kryteria opisane powyżej. Jeśli pacjent ma wystawione skierowanie na 4 dawkę przypominającą, może umówić się do jednego z punktów szczepień.

Pełną listę punktów szczepień COVID-19 znajdziemy na stronie gov.pl

Szczepienie COVID-19 - gdzie uzyskać niezbędne informacje?

Na wszelkie pytania dotyczące szczepionek przeciwko COVID jak i Narodowego Programu Szczepień uzyskamy odpowiedź na stronie gov.pl, bądź przez kontakt ze specjalną infolinią szczepienia COVID. Konsultanci są dostępni pod numerem telefonu 989 codziennie w godzinach od 7.00 do 18.00.

Ministerstwo Zdrowia wciąż apeluje o szczepienia

Choć na tę chwilę sytuacja dotycząca COVID-19 w Polsce nie jest tak trudna, jak w szczytach pandemii, to statystyki zakażeń rosną w alarmującym tempie. Ministerstwo Zdrowia przypomina w związku z tym, że szczepionki wciąż są najlepszą ochroną przed koronawirusem:

- Szczepienia to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią. By wzmocnić odporność, koniecznością jest przyjmowanie dawek przypominających. Ryzyko zgonu z powodu COVID19, wśród osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych, jest blisko 60 razy większe. - czytamy na stronie gov.pl