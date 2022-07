Wzrost cen prądu 2022 i 2023. Rachunki za prąd będą horrendalne

Na spotkaniu z dziennikarzami, szef Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Gawin poinformował, że spodziewa się poważnych wzrostów cen energii.

REKLAMA

"Efektem tego rynku może być bezprecedensowy wzrost taryf, taki, którego nie widzieliśmy do tej pory" — ostrzegał Gawin. Mówił o wzrostach co najmniej o kilkadziesiąt procent.

Jednak OKO.press poinformowało, że dotarło do pisma prezesa Gawina do członków rządu URE, w którym prezes ostrzega przed podwyżkami dla gospodarstw domowych sięgających w 2023 roku aż 180 proc.

W liście prezes komentuje ten "nieakceptowalny" wzrost "nieracjonalnymi" marżami producentów. Postuluje jednocześnie opodatkowanie dodatkowych zysków producentów i przekierowanie środków uzyskanych z podatków na wsparcie osłonowe dla końcowych odbiorców energii.

Dofinansowanie ogrzewania prądem a dofinansowanie do węgla 2022

Jak informował w swoim piśmie szef URE, planowany wzrost cen energii powinno pociągnąć działania osłonowe, ale jedynie dla odbiorców indywidualnych.

"Interwencja w rynek ma uzasadnienie, ale w naszym przekonaniu powinna to być interwencja celowana w klienta końcowego, a nie sam rynek" - wyjaśnił Gawin.

Prace rządu nad wsparciem gospodarstw domowych w obliczu rosnących cen paliw w Europie i na świecie, nie powinny więc obejmować jedynie dofinansowania węgla. Takie działanie — według opozycji i krytyków dotacji węglowych — jest dyskryminacją wszystkich tych, którzy podejmując duży wysiłek finansowy, często nadal spłacając kredyty, wymienili "kopciuchy" na nowocześniejsze źródła energii bazujące prądzie, energii słonecznej czy gazie.

Jak wynika z nieoficjalnego pisma ujawnionego przez OKO.press, takie samo zdanie ma Szef Urzędu Regulacji Energetyki.

Dofinansowanie ogrzewania nie dla wszystkich, tylko dla najuboższych

Biorąc pod uwagę generalny wzrost cen energii 2022 i 2023, prawdziwie pomocowe działanie — jak wskazują eksperci — powinno objąć także innych końcowych odbiorców energii elektrycznej, borykających się z podwyżkami. Ważne jest także, aby było to dobrze przygotowane, tj. nie było skierowane do wszystkich, a jedynie do tych, którzy mają trudności z opłacaniem rachunków.

Takie podejście prezentują też senatorowie opozycji, którzy dziś czekają na skierowanie do izby wyższej rządowego projektu ustawy o dodatku węglowym. Uważają — i będą w tym zakresie zgłaszać poprawki — że wsparciem osłonowym powinny być objęte jedynie gospodarstwa domowe, dotknięte ubóstwem energetycznym.