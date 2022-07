Wakacje kredytowe — czy warto skorzystać? Marek Zuber: brać!

Ekonomista, analityk rynków finansowych i doradca finansowy został zapytany przez prowadzącego "Onet Rano" czy warto brać wakacje od kredytu.

"Pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć: brać! - odpowiedział krótko. "Każdy, kto ma kredyt zaciągnięty w złotym i zakupił mieszkanie przed pierwszym lipca tego roku i jest to mieszkanie na własne potrzeby, może takie wakacje wziąć".

Ekspert jest zdania, że warto je wziąć teraz, w czasie rosnących stóp procentowych, gdy miesiąc po miesiącu rośnie rata kredytu.

Działanie rządowych wakacji kredytowych — w odróżnieniu od tradycyjnych wakacji kredytowych oferowanych przez banki, jest takie — że odracza płacone raty bez żadnych odsetek. Opłacalność wakacji polega więc nie tylko na tym, że są ulgą — dziś, gdy budżety domowe stają się coraz bardziej napięte. Ale odroczone raty bezkosztowo przesuwają kalendarz spłat. Dodatkowo jest szansa, że będą płacone na korzystniejszych warunkach, jeśli chodzi o stopy procentowe i WIBOR.

Kto może wziąć wakacje kredytowe. Eksperci: niemal wszyscy, ale to niedobrze

Wakacje kredytowe może wziąć — jak przypomnieli eksperci — każdy, kto ma:

kredyt hipoteczny,

zaciągnięty w złotych,

wzięty przed 1 lipca 2022 roku,

realizujący własne cele mieszkaniowe.

Do warunków związanych z wakacjami kredytowymi ustawodawca nie dopisał żadnych ograniczeń. Obaj ekonomiści są zgodni, że dawanie ulgi Polakom, którzy nie potrzebują pomocy państwa w spłacie kredytów, jedynie nakręca inflację.

Wakacje kredytowe. Jak wykorzystać te pieniądze? To ważne!

Marek Zuber wyjaśnia jak najlepiej wykorzystać zaoszczędzone pieniądze.

Aby nie nakręcać inflacji, a mieć korzyść dla siebie, ekspert doradza dwa rozwiązania:

nadpłacić kredyt

zainwestować w środki indeksowane inflacją (np. obligacje)

Dotyczy to szczególnie tych osób, które radzą sobie ze spłatą rat, a wakacje kredytowe nie są dla nich niezbędnym ratunkiem w trudnej sytuacji, tylko okazją do zaoszczędzenia.

Inflacja, którą obecnie mamy w Polsce zostanie jedynie nakręcona pieniędzmi kredytobiorców, jeśli wszyscy przeznaczą je na bieżącą konsumpcję. Dlatego i ze względu na interes państwa i swój własny — raty trzeba będzie i tak zapłacić — oszczędzając na wakacjach kredytowych, warto nadpłacić raty kredytu.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Z wnioskiem trzeba się pospieszyć

Przypominamy działanie wakacji kredytowych 2022 i najważniejsze pytania, które zadają kredytobiorcy.

Wakacje kredytowe — ile miesięcy trwają?

Ustawa o wakacjach kredytowych przewiduje, że kredytobiorca może zawiesić płacenie rat przez osiem miesięcy.

W 2022 roku można skorzystać z 4 miesięcy ulgi, po dwa w trzecim i czwartym kwartale.

W 2023 także można mieć cztery miesiące bez rat — po jednym w każdym kwartale.

Od kiedy wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe wchodzą w życie w terminie 14 dni od podpisu prezydenta. Andrzej Duda zwlekał niestety ze złożeniem podpisu i obecnie kredytobiorcy, chcąc skorzystać ze wszystkich czterech miesięcy wakacji w tym roku, będą mieli jedynie dwa dni na to, żeby złożyć wniosek o wakacje kredytowe.

Adam Ozga, prowadzący "Pierwsze śniadanie w Tok-u" zauważył, że trzeba będzie bardzo szybko złożyć wniosek, szczególnie jeśli ktoś płaci ratę na samym początku sierpnia.

"To prawda, tego czasu będzie niewiele" - wyjaśnił ekonomista Rafał Mundry w audycji - "Jeśli ktoś nie skorzysta lub nie będzie mógł skorzystać to tak naprawdę ten jeden miesiąc pomocy z ośmiu, przepadnie - dodał Mundry.

Gdzie złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wnioski o wakacje kredytowe będzie można składać w banku, w którym jest spłacany kredyt. Co ważne — może to złożyć w oddziale lub przez bankowość elektroniczną: na stronie banku, lub w aplikacji. Rafał Mundry zwraca jednak uwagę, że jeśli bank nie zdążył przygotować oprogramowania, to wniosek warto złożyć osobiście — ważna jest data złożenia.

Wakacje są przyznawane każdemu uprawnionemu, który złoży wniosek. Bank jest tylko pośrednikiem, a nie decydentem w przyznaniu wakacji.

Wzięcie wakacji nie wiąże się z koniecznością spłaty odsetek czy ponoszenie dodatkowych kosztów, jednak jeśli umowa z bankiem dotyczy także ubezpieczenia kredytu, to ono nie jest zwolnione z opłat. Po złożeniu wniosku bank poinformuje wówczas kredytobiorcę, jaką kwotę należy wpłacać podczas wakacji kredytowych.