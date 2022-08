Wakacje kredytowe zasady i liczba chętnych [SONDAŻ]

Wakacje kredytowe, zostały wprowadzone jako forma pomocy kredytobiorcom w czasie gwałtownie rosnących stóp procentowych. Inflacja i decyzje Rady Polityki Pieniężnej spowodowały, że wielu Polakom posiadającym kredyty hipoteczne, raty skoczyły nawet dwukrotnie i wynoszą 50-60 proc. budżetu domowego. Żeby ułatwić spłatę rat w tym trudnym okresie, rząd zainicjował, ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zgodnie z ustawą właściciele kredytów hipotecznych, które były zaciągnięte w złotych, przed 1 lipca 2022 — i zostały wykorzystane na własne cele mieszkaniowe — mogą skorzystać z przerwy w płaceniu rat. Przerwa wynosi maksymalnie 8 miesięcy (4 miesiące w tym i 4 w przyszłym roku).

Streetcom Poland na zlecenie portalu Forsal.pl przeprowadziło w połowie lipca sondaż, badający zainteresowanie Polaków wakacjami kredytowymi. Liczby w badaniu nie były imponujące: tylko 28 proc. osób planowało skorzystać z odroczenia rat. 52 proc. nie chciało skorzystać, a 20 proc. w tym czasie jeszcze nie zdecydowała.

Jednak liczba wniosków, jaka została złożona w dniu startu wakacji kredytowych, 250 tys. wniosków jednego dnia, pokazuje, że kredytobiorcy mogli przemyśleć sprawę i zmienić zdanie.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Banki udostępniły już formularze, ale są trudności

Banki udostępniły wnioski w piątek 29 lipca. Od początku w sieci pojawiały się skargi na działanie i dostępność stron internetowych banków. Pierwsze tego typu przeszkody mogły wynikać z wielkiego zainteresowania i przeciążenia serwerów.

Zaraz po rozpoczęciu składania wniosków, prezes UOKiK poinformował, że pierwszego dnia wpłynęło do niego 150 skarg, kolejnego, ta liczba się podwoiła.

"To jest dość dużo, zważywszy na to, że część wpływa do rzecznika finansowego" - powiedział na antenie radia RMF FM Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Szef UOKiK wyjaśnił, że klienci skarżą się na utrudnianie składania wniosków, system elektroniczny i bankowość internetową. "Banki ograniczają możliwość skorzystania, żeby w jednym wniosku można było wskazać od razu osiem miesięcy, - powiedział Chrósny i wyjaśnił, że ustawa zezwala na takie działanie konsumentów.

Wakacje kredytowe — BIK straszakiem?

Innym powtarzającym się tematem skarg jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej.

BIK S.A to przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki. Zadaniem biura jest gromadzenie, a także udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów. Prezes UOKiK zauważył, że część skarg kredytobiorców obejmowała zgłoszenia, że niektóre banki zniechęcały klientów do korzystania z wakacji kredytowych, tłumacząc, że taki wpis pojawi się w ich historii kredytowej i obniży ich zdolność kredytową w przyszłości.

"Banki nie mają podstaw do tego, żeby sam fakt skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych powodował obniżenie zdolności kredytowej" - powiedział szef UOKiK. Poinformował też, że pierwsze zarzuty wobec banków, które wprowadzają klientów w błąd, mogą być postawione jeszcze w tym tygodniu.

O wpływie wpisu w BIK na przyszłe kredyty rozmawiał w programie EKG Tomasz Setta z dr Mariuszem Cholewą, prezesem zarządu BIK

"Oczywiście wakacje kredytowe będą raportowane do nas tak, jak każda zmiana w naszym kredycie jest widoczna na naszym koncie" - powiedział Mariusz Cholewa.

Prowadzący poranną audycję EKG, zapytał o to jak wpis do BIK może rzutować na sytuację kredytową w przyszłości.

"Na scoring BIKowy (czyli ocenę potencjalnego ryzyka kredytobiorcy — przyp. redakcji) to nie będzie miało żadnego wpływu. Prezes Cholewa potwierdził też, że wpis nie będzie także mieć wpływu na zdolność kredytową.