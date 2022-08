Gdzie się podział polski KPO? Politycy PIS: trzeba wyjść z tego z twarzą

Newsweek rozpoczął tydzień informacją, że politycy PIS zorientowali się, że Polska nie dostanie zapowiadanych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Inne kraje już rozliczają swoje wydatki, a politycy partii rządzącej cały czas mieli nadzieję, że pozorne ruchy z Izbą Dyscyplinarną zadowolą Komisję Europejską i uwolnią pieniądze dla Polski.

REKLAMA

"Nie dostaniemy żadnych pieniędzy z KPO. Jeśli coś będzie, to tylko jakieś grosze, słyszymy od polityków związanych z Nowogrodzką" - pisze Newsweek. – "Trzeba wyjść z tego z twarzą. Za dużo było gadania o wielkim sukcesie i teraz trzeba to odkręcić".

My się już nie spodziewamy pieniędzy z KPO — powiedział też wg. prowadzącego "Wywiad polityczny"w TOK FM Mikołaja Lizuta, anonimowy, prominentny polityk PIS.

To oznacza, że nawet w otoczeniu prezesa Kaczyńskiego politycy zauważyli, że Polska niepotrzebnie gra na zwłokę i nie złagodzi oczekiwań w zakresie naprawy praworządności w polskim sądownictwie.

Przypomnijmy, Komisja Europejska wyznaczyła 3 warunki brzegowe, których realizacja była absolutnym minimum do uwolnienia środków. To:

likwidacja Izby Dyscyplinarnej i prawidłowe powołanie w jej miejsce nowego sądu dyscyplinarnego

reforma systemu dyscyplinarnego dla sędziów i zakaz karania ich za treść wydawanych orzeczeń sądowych,

powtórne rozpatrzenie spraw sędziów zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną.

Żaden z uzgodnionych punktów nie został do dziś w pełni wprowadzony.

Zmiana polityki wobec unii. Kaczyński: dalej nie możemy się cofnąć

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" zapowiedział zwrot w polityce wobec Unii Europejskiej. Szef partii rządzącej stwierdził, że Polska wykazała maksimum dobrej woli i poszła na daleko idące ustępstwa.

"Była umowa – z naszej strony dotrzymana. Z tamtej złamana. Czas wyciągnąć wnioski — powiedział Jarosław Kaczyński

Prezes PIS wyjaśnił czytelnikom tygodnika, że celem nacisków Unii na zmianę prawa w Polsce wcale nie była troska o praworządność, tylko chęć rozmontowania praworządności w naszym kraju. Dodał też, że polskim sędziom trzeba przypomnieć, że "mają obowiązek przestrzegania polskich ustaw, a jedynym miejscem do oceny ich zgodności z konstytucją jest Trybunał Konstytucyjny" - powiedział Kaczyński

Brak wypłat dla Polski z KPO. Politycy opozycji żądają wyjaśnień od premiera

Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej na początku sierpnia stwierdził:

"Domagamy się, by premier Mateusz Morawiecki powiedział nam, co się dzieje, że cały czas nie procedujemy nad ustawami, które są potrzebne do tego, by Polska dostała pieniądze z KPO. Domagamy się informacji od premiera, co zrobi, byśmy te pieniądze dostali — oświadczyli politycy Polski 2050.

Lider partii, Szymon Hołownia odniósł się do zapowiedzi premiera, walki o reparacje wojenne pytając, co ma dać rozpoczynanie nowego tematu, którego rezultat Polacy odczuliby za wiele lat i porzucanie miliardów euro, które mamy na wyciągnięcie ręki.

"Nawet gdybyśmy uruchomili projekt dyplomatycznych rozmów o jakichś reparacjach za wojnę sprzed 80 lat, to kiedy byśmy je dostali? Ale, jak na stole leży 200 mld zł, które można wziąć od razu i które już zmieniałyby życie Polaków, to on tego nie robi"- przypomina słowa Szymona Hołowni Forsal.pl

Katarzyna Lubnauer poproszona o komentarz przez reportera TVN24 odpowiedziała, że widząc codziennie rosnące ceny w sklepach, należy myśleć o polskim rządzie, który doprowadził do sytuacji, gdy nie mamy środków z KPO na walkę z inflacją.