"Kulki nie bardzo chciały słuchać, ale dały radę". Kandydaci do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN wylosowani

Kandydatami do orzekania w Izbie są: Andrzej Siuchniński, Marek Piertuszyński, Mariusz Łodko, Paweł Wojciechowski, Marek Siwek, Kamil Zaradkiewicz, Marek Dobrowolski, Marcin Krajewski, Grzegorz Misiurek, Maria Szczepaniec, Włodzimierz Wróbel, Adam Redzik, Dariusz Świecki, Krzysztof Staryk, Bohdan Bieniek, Dariusz Dończyk, Marcin Łochowski, Wiesław Kozielewicz, Marek Motuk, Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Tomasz Przesławski, Jerzy Grubba, Barbara Skoczkowska, Tomasz Artymiuk, Roman Trzaskowski, Paweł Księżak, Zbigniew Korzeniowski, Rafał Malarski, Ewa Stefańska, Paweł Kołodziejski, Paweł Grzegorczyk, Jacek Grela.

Wśród wylosowanych sędziów znajdują się zarówno ci, którzy zostali rekomendowani przez obecną KRS, jak również przez poprzednie składy Rady, a także osoby, które orzekały wcześniej w zlikwidowanej Izbie Dyscyplinarnej. Wyniki losowania mają zostać niezwłocznie przekazane prezydentowi, który ostatecznie wyznaczy 11 sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

"Kulki nie bardzo chciały słuchać, ale ostatecznie dały radę"

Przebieg losowania pozytywnie ocenił Piotr Falkowski z Centrum Informacyjnego SN. - Losowanie przebiegło bardzo sprawnie. Członkowie kolegium nie mieli żadnych zastrzeżeń. (...) Kulki nie bardzo chciały słuchać, ale ostatecznie te kulki jednak dały radę - powiedział Falkowski.

Do procedury formowania nowej Izby i wyłonionych kandydatur odniósł się w rozmowie z dziennikarzami prezes Izby Karnej SN Michał Laskowski. - Mam nadzieję, że prezydent nie powoła nikogo z Izby Dyscyplinarnej. Jakie będą decyzje, trudno powiedzieć. Ja uważam, że najlepiej jakby powołał tzw. starych sędziów, a więc takich, wobec których nie są zgłaszane wątpliwości natury ustawowej i konstytucyjnej, co do sposobu ich powołania - powiedział sędzia Laskowski.

Zastrzeżenia do procedury tuż przed rozpoczęciem losowania zgłosił prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Piotr Prusinowski. W oświadczeniu podpisanym przez siedmioro sędziów SN wskazano, że m.in. wyznaczenie sędziów nowej izby przez prezydenta stoi w sprzeczności ze standardem "sądu ustanowionego ustawą". Według tych sędziów losowanie i późniejsze wyznaczenie składu nowej izby przez prezydenta narazi Polskę na konieczność wypłaty kolejnych odszkodowań.

Kandydaci do nowej izby wylosowani zostali spośród wszystkich sędziów SN z wyjątkiem: I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego oraz prasowego. Sędziowie SN nie mogą odmówić udziału w losowaniu do Izby Odpowiedzialności Zawodowej ani orzekania w tej izbie po ewentualnym wyznaczeniu przez prezydenta.

Losowanie zostało przeprowadzone przez Kolegium SN. I prezes SN Małgorzata Manowska umieszczała kartki z nazwiskami 82 sędziów SN w niebieskich kulkach, które trafiły do przezroczystej urny.

Sama procedura - jak opisywał rzecznik SN Piotr Falkowski przypomina nieco losowanie sportowe. Z kolei sama I prezes SN stwierdziła, że kulki ze przypominają jako niespodziankę.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej w miejsce Izby Dyscyplinarnej

Losowanie sędziów w SN związane jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy której m.in. zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

Po wejściu w życie nowelizacji wyznaczono również pięcioro sędziów, którzy tymczasowo orzekają w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i przewodniczącego dwóch wydziałów tej Izby. Jest nim - do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziów na stałą kadencję - sędzia Wiesław Kozielewicz. Obowiązki prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej pełni zaś obecnie I prezes SN.