CPK: Podróż z Łodzi do Wrocławia skróci się do godziny

– Między Wrocławiem a Łodzią i Warszawą nie ma obecnie bezpośredniej, szybkiej trasy kolejowej, dlatego czasy przejazdu są dla pasażerów mniej atrakcyjne niż podróż samochodem lub samolotem. Odcinek CPK Wrocław – Łódź to jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji kolejowych w Polsce. Razem z przygotowywaną do realizacji trasą Warszawa - Łódź połączy stolice: Polski i Dolnego Śląska w atrakcyjnym czasie krótszym niż dwie godziny. Dzisiaj przejazd tym odcinkiem trwa co najmniej dwa razy tyle – cytuje słowa pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały serwis rynek-lotniczy.pl

Spółka CPK na swoim profilu na Twitterze zapewnia, że po wybudowaniu nowej trasy, z Łodzi do Wrocławia podróżni dotrą zaledwie w godzinę.

Pociągi mają się tu rozpędzać do 250 km/h. W przyszłości zaś mają osiągać nawet 350 km/h. Jak zapewnia CPK, rozwijanie takich prędkości pociągów nie będzie wiązało się z koniecznością przebudowy torowiska.

Między Wrocławiem i Łodzią powstaną dwie nowe stacje pasażerskie: Czajków i Wodzierady. Pociągi będą mogły się też zatrzymywać w Czernicy Wrocławskiej, Kępnie i Sieradzu. Ta ostatnia zostanie całkowicie przebudowana na potrzeby węzła, z którego pociągi będą zmierzać w kierunku Wrocławia lub Poznania.

CPK: Wariant inwestorski gwarantuje najniższe koszty budowy

"Większość parametrów wskazuje, iż wariant inwestorski W51, który ostatecznie został wybrany najlepszym i najkrótszym rozwiązaniem dla prawie 200-kilometrowego odcinka Łódź-Wrocław. Oznacza on również najniższe koszty budowy i najmniejszą liczbę kolizji z istniejącą zabudową spośród wszystkich analizowanych wariantów" – informuje Radosław Kantak, członek zarządu spółki CPK ds. inwestycji kolejowych w komunikacie prasowym.

Jak podaje spółka CPK wariant inwestorski wybrano na podstawie 67 spotkań z samorządowcami i mieszkańcami 33 gmin oraz 35 tys. ankiet. To jednak nie oznacza, że przedstawiony wariant trasy jest ostateczną opcją.

"W kolejnym kroku, do II kw. 2023 roku, wariant inwestorski razem z dwoma wariantami alternatywnymi, zostanie przedstawiony przez spółkę CPK we wniosku o tzw. decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Jest to etap poprzedzający uzyskanie tzw. decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane na odcinku Sieradz-Czernica Wrocławska mają ruszyć w 2024 r." - informuje CPK

Zgodnie z założonym harmonogramem prac, KDP między Łodzią a Wrocławiem ma być uruchomiona w 2028 r.

Nowe trasy kolejowe w ramach CPK

Spółka CPK przygotowuje nie tylko budowę megalotniska i jego infrastruktury, ale także 12 nowych tras kolejowych, w tym dziesięciu tzw. szprych, prowadzących z największych miast Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 roku.

Wielu ekspertów wypowiada się jednak krytycznie na temat tak dużej liczby linii Kolei Dużych Prędkości. W swoich komentarzach zastanawiają się, czy Polska potrzebuje tak ogromnej i kosztownej inwestycji. Czy nowe trasy będą miały takie obłożenie, by koszty ich budowy zwróciły się w założonym czasie, czy też wzorem niektórych krajów, linie te będą zamykane z powodu zbyt niskiej rentowności.