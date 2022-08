Podręcznik do HIT bojkotowany. Powstaje "mapa wstydu ministerstwa", zawiera szkoły wolne od (s)HITu

Treści podręcznika nie da się wg. nauczycieli i ekspertów obronić, jednak — jak powiedziała Urszula Woźniak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w TOK FM — minister Czarnek nadal jest nim zachwycony. Choć, jak dodała, podczas spotkania z przedstawicielami związków przyznał, że nie czytał go w całości.

Organizacja "Wolna Szkoła" przygotowała mapę szkół bez (S)HiT-u, które kategorycznie odmówiły korzystania z podręcznika prof. Roszkowskiego. W środę w południe było ich na mapie już 1996.

Podręcznik do HIT Roszkowskiego. Fragment o in vitro rozbił bank

Największą krytykę zebrał rozdział książki "Kultura i rodzina w oczach Zachodu". To tam znalazł się tekst cytowany przez wszystkie media:

"Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli" - czytamy w książce Roszkowskiego. - "Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?" - kończy rozważania autor.

Przykładów na to, że książka do HIT nie spełnia wymogów podręcznika, eksperci podawali bardzo dużo:

to wymieniane jednym tchem feminizm, liberalizm i socjalizm oraz nazizm,

przedstawianie Polski jako kraju krzywdzonego zawsze i przez wszystkich,

nazywanie oddzielenia kościoła od państwa komunizmem,

mówienie o polityce klimatycznej biorąc ją w cudzysłów,

wypaczona i jednostronna analiza przeboju z lat 60. Boba Dylana "The Times They Are A-Changin"

Zarzutów, cytatów z podręcznika poznaliśmy przez miesiące wakacji dużo więcej.

Historia i teraźniejszość. Drugi podręcznik bliski akceptacji

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, przygotowało własną wersję podręcznika do HIT.

Autorzy książki to czwórka historyków i nauczycieli wycofywanego ze szkół przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie: Izabela Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adam Cisek.

Czym różni się nowy podręcznik od skrytykowanej książki Wojciecha Roszkowskiego? Oto jak ocenił książkę Onet.pl:

podręcznik jest dwa razy krótszy niż ten autorstwa prof. Roszkowskiego, liczy tylko 250 stron,

ma tradycyjną, przejrzystą strukturę z rozdziałami, podpunktami, mapami, zadaniami i podsumowaniami działów,

książka nie zawiera praktycznie żadnych elementów publicystyki, jest pisana w klasycznym, możliwie neutralnym stylu.

"Podręcznik jest przykładem na to, że da się o skomplikowanych procesach, wydarzeniach i zjawiskach najnowszej historii pisać w sposób wyważony i bez stawiania radykalnych ocen" - ocenia Onet.pl

Książka obecnie jest recenzowana. Otrzymała warunkową ocenę językową i wróciła do wydawnictwa w celu wprowadzenia poprawek. Jeśli ostatecznie dostanie akceptację Ministerstwa Edukacji i Nauki, będzie alternatywą wobec podręcznika Roszkowskiego. Jeśli nie, nauczyciele i tak będą mogli ją wykorzystywać jako pomoc naukową.