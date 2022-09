Czy to Janina Gross stała za odwołaniem Jacka Kurskiego?

Z początkiem września Jacek Kurski niespodziewanie został odwołany z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Początkowo spekulowano, że powodem były plany prezesa PiS, by wykorzystać Kurskiego na froncie politycznym, a może nawet wciągnąć go do rządu. Wczorajsze informacje opublikowane przez Onet mówią jednak o tym, że Jarosław Kaczyński nie ma żadnych pomysłów na byłego prezesa TVP, a o utracie przez Kurskiego stanowiska miała zadecydować taśma, jaką na Nowogrodzką przywiozła Janina Gross. Na taśmie nagrano Jacka Kurskiego, jak na spotkaniu z łódzkimi pracownikami łódzkiego TVP3 zapewnia, że nikt, nawet Jarosław Kaczyński nie zmusi go do cofnięcia decyzji o zwolnieniu szefa tamtejszego oddziału, Błażeja Kronica. Na przywrócenie Kronica nalegać zaś miała właśnie Janina Gross.

- Relacja z tego spotkania trafić miała do Janiny Goss wraz z nagraniem słów Kurskiego, które błyskawicznie znalazło się na biurku prezesa PiS, wywołując decyzję o dymisji szefa TVP. Nasi informatorzy przyznają, że Kaczyński ma wciąż osobisty żal do Jacka Kurskiego za słowa, które usłyszał na taśmie dostarczonej mu przez Goss i na razie nie widzi dla niego miejsca ani w rządzie, ani w innych politycznych gremiach. - napisał Onet.

Janina Gross - wieloletnia przyjaciółka rodziny Kaczyńskich

Janina Gross od wielu lat jest bardzo blisko związana z rodziną Kaczyńskich. Jak podaje Onet, była przyjaciółką Jadwigi Kaczyńskiej i często gościła w jej domu na niedzielnych obiadach. To ona pożyczyła Jarosławowi Kaczyńskiemu 200 tys. złotych na leczenie matki, co prezes PiS przyznał przed Komicją Etyki Poselskiej. Wspierała też Jarosława po stracie brata. Znana jest ze swojego zamiłowania do ziół i naparów, dlatego bywa nazywana "znachorką", bądź "zielarką" PiSu. Własnoręcznie przygotowywanymi miksturami z ziół oraz konfiturami z owoców miała obdarowywać Jarosława Kaczyńskiego. Prezes zaś mówił w wywiadach, że zalicza ją do bardzo wąskiego grona osób, na których nigdy się nie zawiódł. Na jej wsparcie może liczyć nie tylko w sprawach rodzinnych, ale także politycznych.

Szara eminencja PiSu - w Łodzi rządzi pani Janina

Janina Gross z partią Prawa i Sprawiedliwości związana jest od czasów Porozumienia Centrum, czyli od lat 90.

W czasach rządów PiS objęła stanowisko szefowej rady nadzorczej TVP, potem przez kilka miesięcy kierowała spółką Forum, która wydawała "Gazetę Polską Codziennie". Od 2012 r. jest członkiem zarządu spółki Srebrna. W PiSie pełni funkcję skarbniczki łódzkiego oddziału, choć nieoficjalnie mówi się, że to ona rządzi tamtejszymi strukturami partii.

Od 2016 r. Goss zasiada w radzie nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej i w radzie nadzorczej BOŚ Banku. Jak podaje Onet, tylko z tych miejsc otrzymuje ponad 100 tys. zł wynagrodzenia rocznie.

Janina Gross nigdy nie startowała w wyborach do Sejmu czy Senatu, podobno ma jednak ogromny wpływ na to, jak wyglądają listy wyborcze PiS w regionie łódzkim.