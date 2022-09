Limity na prąd 2000 kWh rocznie to dużo czy mało? Sprawdź w poprzednich fakturach. Tu szukaj oszczędności

- Z przyjętego przez rząd projektu wynika, że limit 2 tys. kWh jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r. Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą. Oznacza to, że każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie – skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2 tys. kWh. Jedynie nadwyżka ponad ten limit (...) będzie rozliczana według taryf z 2023 r. - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Nowe zasady mają wejść w życie z początkiem 2023 roku.

Limity na prąd, a średnie zużycie prądu w gospodarstwie domowym

Zaproponowane przez rząd limity wynikają z danych GUS, który podał, że w 2021 r. w porównaniu do roku poprzedniego zużycie energii elektrycznej na jedno gospodarstwo domowe w Polsce spadło o 0,8 proc. i wyniosło 1 979,9 kWh.

- Przy czym w miastach wyniosło 1 741,8 kWh (spadek o 0,6 proc.), a na obszarach wiejskich – 2 452,9 kWh (spadek o 1,3 proc.) - przypomina money.pl.

Limit prądu 2000 kWh rocznie to niższe rachunki za prąd. Które sprzęty "pożerają" prąd?

Aby sprawdzić, czy w twoim domu 2 tys. kWh to dużo czy mało, musisz sprawdzić ile prądu zużywasz i zdecydować na czym możesz zaoszczędzić. Zużycie w poprzednich latach najlepiej sprawdzić w fakturach bilansowych, które dostajemy z zakładu energetycznego. Dobrze jednak wiedzieć, co się na nie składa i gdzie szukać oszczędności. Dobrze zatem wiedzieć, ile energii średnio dziennie i średnio rocznie, zużywają domowe sprzęty.

Jak informuje muratorplus.pl średnie zużycie prądu przez domowe sprzęty wygląda następująco:

Płyta indukcyjna – dziennie 2,05 kWh, rocznie 748,25 kWh;

Piekarnik elektryczny - dziennie 1,36 kWh, rocznie 496,4 kWh;

Lodówka - dziennie 0,74 kWh, rocznie - 270 kWh;

Czajnik elektryczny – dziennie 0,66 kWh, rocznie 240 kWh;

Zmywarka – dziennie 0,65 kWh ( A++), rocznie 237 kWh;

Komputer stacjonarny – dziennie 0,54 kWh, rocznie 197,1 kWh;

Odkurzacz – dziennie 3 kWh, rocznie 156 kWh;

Pralka – dziennie 0,55 kWh, rocznie 143 kWh;

Laptop – dziennie 0,38 kWh, rocznie 138,7 kWh;

Telewizor – dziennie 0,35 kWh, rocznie 128 kWh;

Kuchenka mikrofalowa – dziennie dziennie 0,14 kWh, rocznie 51,1 kWh;

Żelazko - dziennie 0,07 kWh, rocznie 26 kWh;

Telefon komórkowy (ładowanie) - dziennie 0,0068 kWh, rocznie 2,48 kWh.

Limit 2000 kWh. Jak oszczędzać prąd w domu?

Patrząc na to zestawienie, warto zmienić nawyki i poszukać oszczędności. Jak podpowiada muratorplus.pl, wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach:

Wykorzystuj światło dzienne.

Wyłączaj światło jeśli go nie potrzebujesz.

Wymień żarówki na energooszczędne.

Gotuj potrawy pod przykryciem, najlepiej jednogarnkowe.

Uruchamiaj tylko pełną pralkę i zmywarkę, używaj trybu ECO.

Nieużywane sprzęty wyłącz z prądu.

Wymień stary sprzęt na energooszczędny.

Jak oszczędzać prąd w kuchni - przeczytasz pod linkiem.

Tu przeczytasz jak oszczędzać prąd w łazience.

Prąd do 2000 kwh. Czy można się zmieścić w takim limicie?

Jak zauważa portal „limit 2000 kWh energii elektrycznej rocznie to nie jest dużo, biorąc pod uwagę fakt, że wielu Polaków nie myśli o codziennym oszczędzaniu prądu".

- Jednak dla wielu gospodarstw domowych jest to jak najbardziej osiągalny pułap, ale pod pewnymi warunkami. Może warto pochylić się nad tematem, gdyż jeśli zmieścimy się w ustalonej wartości – skorzystamy z niższej ceny prądu gwarantowanej przez państwo od 1 stycznia 2023 roku – czytamy.

Trzeba jednak zauważyć, że średnie zużycie prądu w minionych latach dotyczy okresu, kiedy nie było problemu z paliwem. W tym roku natomiast, kiedy brakuje węgla, część osób może się dogrzewać "słoneczkami" i elektrycznymi grzejnikami olejowymi, a wówczas trudno będzie się zmieścić w ustalonych limitach.